Innenhof wird Drehscheibe für Start-ups, Wohnen und Kultur

GREIN. Der "20er Hof" in der Hauptstraße Grein wird neu belebt. Ein Flohmarkt gibt am Freitag Einblicke in das Stadtentwicklungs-Projekt.

Christoph Lettner, Thomas Stöckl Bild: privat

Eine der bedeutendsten Kupferschmieden der Monarchie, geselliges Gasthaus zur "Goldenen Sonne" und erster Stammsitz der Firma Meisl: Es ist eine reichhaltige Geschichte, die hinter den Mauern des "20er Hofes" in der Greiner Hauptstraße schlummert. Nachdem das Areal zuletzt 15 Jahre lang nahezu leer stand, hat sich nun eine Arbeitsgruppe formiert, um aus dem Ensemble ein innovatives Zentrum der Stadt zu formen.

Unter der Federführung der neu gegründeten "ARGE 20er Hof" wird das Gebäude im Stadtzentrum frisch belebt: Architekt Thomas Stöckl und Projektmanager Christoph Lettner kümmern sich im Auftrag der Eigentümerfamilie um innovative Nutzungskonzepte und deren bauliche Umsetzung. Sie schaffen auf rund 900 m² einen offenen Rahmen als Treffpunkt für Junge und Junggebliebene.

Zum bereits etablierten "Bio & Schmankerl"-Laden von Martin Hinterleitner gesellen sich nun weitere Unternehmen: Atelier (Thomas Stöckl), Fundus Antiquitäten & Vintage (Christoph Lettner), JOLShop Grein (Bettina Freynhofer/ Jochen Luftensteiner). Die Initiative ist außerdem offen für spannende Kooperationen und bietet Raum für unkonventionelle Start-up-Ideen. "Ein Team junger Greinerinnen und Greiner ist dabei, unserer Initiative bei der Renovierung tatkräftig zur Seite zu stehen", sagt Christoph Lettner.

Der 20er Hof ist zudem als Plattform für Kulturveranstaltungen, Feste und Workshops gedacht, die nicht nur im neu erschlossenen Hof, sondern auch in den attraktiven Kellerräumlichkeiten stattfinden können. Geplant sind vor allem Jazzkonzerte in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Grein. Auch die Teilnahme an Bio-Adventmärkten, Retro- und Vintageveranstaltungen sowie kleineren Modeevents und Schätzungen von Antiquitäten à la "Kunst und Krempel" sind der Pfeiler des Entwicklungskonzepts.

Flohmarkt am Nationalfeiertag

Bei einem Flohmarkt am 26. Oktober (8 bis 22 Uhr) gibt es die Möglichkeit, vorab einen Einblick in dieses Projekt zu bekommen. Besucher können auch gemeinsam mit den Initiatoren die neu erschlossene architektonische Struktur sowie die künftigen Geschäftsräumlichkeiten erkunden. (lebe)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema