In Perg werden nach Weihnachten die Eislaufschuhe geschnürt

PERG. Eislaufen ohne Eis: Das soll ab dem 30. Dezember auf dem Perger Hauptplatz zwei Wochen lang bei freiem Eintritt möglich sein.

Eislauf auf Kunststoffplatten Bild: (Like Ice)

Grein hat es im vergangenen Jahr vorexerziert, Perg zieht heuer nach: Eine Eislauffläche (10 mal 15 Meter) im Stadtzentrum soll das Wintersportangebot der Bezirksstadt während der Weihnachtsferien sowie in der ersten Schulwoche im Jänner bereichern.

Gleich nach den Weihnachtsfeiertagen wird mit dem Aufbau der Eislauffläche auf dem Hauptplatz begonnen. Zum Einsatz kommt dabei aber kein echtes Eis, erklärt der Sportreferent der Gemeinde, Anton Wahlmüller: "Eine Kunsteis-Fläche wäre von den Kosten her nicht machbar. Wir haben deshalb auf das System der Firma Like Ice zurückgegriffen: Hier kommen Kunststoffbahnen zum Einsatz, die fast die gleichen Gleiteigenschaften aufweisen wie echtes Eis." In Perg will man heuer einmal die Praxistauglichkeit des Systems für Eislaufen, Eishockey und Stockschießen prüfen. "Wenn das Ganze so gut ankommt wie wir uns das erhoffen, werden wir nächstes Jahr eine solche Fläche fix ankaufen und über mehrere Monate betreiben", sagt Bürgermeister Anton Froschauer.

Heuer wird das Eislaufen vom 30. Dezember bis 13. Jänner jeweils von 13 bis 20 Uhr rund um den Hauptplatz stattfinden. Das Gasthaus Schartmüller übernimmt die kulinarische Betreuung der Hobbysportler. Helfer des ASKÖ Perg werden sich um den – bei dieser Oberfläche besonders wichtigen – guten Schliff der Schuhe kümmern. Eröffnet wird die Fläche mit mehreren Showeinlagen sowie einer Autogrammstunde von Eishockey-Nationalspieler Marco Brucker am Samstag, 29. Dezember, ab 15 Uhr. Die Initiative ist zugleich der Auftakt für das Jubiläumsjahr "50 Jahre Stadt Perg" – weshalb die Benutzung der Bahn auch kostenlos ist.

