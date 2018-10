In Erinnerung an gefallene Soldaten

KLEINZELL. Etwa 200 Kleinzeller waren in den Krieg eingerückt, 41 kamen nicht mehr zurück. Dieser Männer gedenkt die Gemeinde am Allerseelentag.

"Es liegt in unserer Verantwortung, dass diese Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten", sagt Bürgermeister Klaus Falkinger. Deshalb veranstaltet die Gemeinde mit dem Schwarzen Kreuz 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges am 2. November eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal. Zu diesem Anlass hat der ehemalige Amtsleiter Gottfried Gruber eine Gedenkschrift erstellt. Darin sind die Ereignisse des Krieges aus globaler Sicht und dessen Auswirkungen auf Kleinzell nachzulesen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema