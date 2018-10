Ideen für Niederkappel

NIEDERKAPPEL. Mit der Projektwerkstatt geht es in die Umsetzungsphase im laufenden Agenda-21-Zukunftsprozess in der Gemeinde Niederkappel.

Diese findet am 10. November von 9 bis 12 Uhr im Pfarrheim statt. Seit Jänner 2018 engagieren sich die Niederkappler unter dem Motto "Fit für die Zukunft" gemeinsam für eine gute Entwicklung der Gemeinde. "Es ist uns wichtig, die Bevölkerung zur Beteiligung und aktiven Mitgestaltung von zukunftsträchtigen Themen in Niederkappel anzuregen, um sie für die so wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeiten und Funktionen in unseren Vereinen zu motivieren", sagt Bürgermeister Josef Wörgerbauer.

Diskutiert wurde, wie Geschäfte, Gasthäuser und Freizeitangebote erhalten werden können oder welche Angebote Jugendliche oder Senioren brauchen, um sich in der Gemeinde wohl zu fühlen. Die Antworten auf diese und andere Fragen werden derzeit in einem Zukunftsprofil zusammengefasst. Darin sind die wichtigsten Entwicklungsziele der nächsten Jahre enthalten. Diese Ziele auch mit Leben zu erfüllen, ist nun die Aufgabe der "Niederkappler Projektwerkstatt". Hier werden die ersten gemeinsam entwickelten Ideen auf den Weg gebracht, und alle Bürger sind eingeladen, die Umsetzung mitzugestalten.

