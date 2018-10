Hier wird Blasmusik zum Konzert-Erlebnis

FELDKIRCHEN. Zehn Kapellen treten am Samstag zur Konzertwertung des Blasmusikverbands Urfahr-Umgebung an.

Die Jugendkapelle Bad Leonfelden Bild: privat

Das Schul- und Kulturzentrum in Feldkirchen ist diesen Samstag Austragungsort des Herbsttermins der Konzertwertung des Blasmusikverbands Urfahr-Umgebung. Zehn Musikkapellen, darunter zwei Jugendkapellen, stellen sich dabei dem Wertungsspiel. Jede Teilnehmerkapelle wird zwei Stücke – ein Pflichtstück und ein Selbstwahlstück – vortragen. Das exakte Vorbereiten in den Proben sowie die Rückmeldungen der Jury dienen der Festigung, beziehungsweise der Steigerung des musikalischen Niveaus der Musikkapellen. Die Versorgung der Besucher mit Speisen und Getränken übernimmt am Samstag der Musikverein Lacken. Beginn der Konzertwertung ist um 13 Uhr.

Der genaue Programm-Ablauf

13:00 Uhr: Musikverein Altenberg bei Linz (B). Kapellmeister: Christian Dumphart; Pflichtstück: Fireworks Raphael Strasser, Selbstwahlstück: Blue Ridge Saga James Swearingen

13:24 Uhr: Musikverein Engerwitzdorf (B). Kapellmeisterin: Renate Pirklbauer; Pflichtstück: Na kotarech (Jenseits der Beskiden) Norbert Studnitzky, Selbstwahlstück: Belvedere Klaus-Peter Bruchmann

13:50 Uhr: Musikverein Zwettl an der Rodl (A). Kapellmeister: Martin Elmer; Pflichtstück: Ouverture Solenne Lorenzo Pusceddu, Selbstwahlstück: Drei Miniaturen für Jugendblasorchester Fritz Neuböck 14:10 Uhr Jurygespräche

14:35 Uhr: Ergebnisbekanntgabe

14:45 Uhr: Musikverein Pöstlingberg und Umgebung (C). Kapellmeister: David Lehner; Pflichtstück: Jubilate Günter Dibiasi, Selbstwahlstück: A Huntingdon Celebration Philip Sparke

15:15 Uhr: Jugendkapelle Altenberg bei Linz (J). Kapellmeister: Gerald Gschwandtner; Pflichtstück: Hymnsong Variants Robert W. Smith, Selbstwahlstück: Spirit of Music Fritz Neuböck

15:30 Uhr: Jugendkapelle Bad Leonfelden (J). Kapellmeister: Christian Dumphart, Pflichtstück: Journey through the Highlands Manfred Sternberger, Selbstwahlstück: Shackelford Banks Jay Bocook

15:45 Uhr: Jurygespräche

16:40 Uhr: Ergebnisbekanntgabe

16:50 Uhr: Musikverein Herzogsdorf (B).Kapellmeister: Tobias Gahleitner; Pflichtstück: Bells and Pipes of Freedom Fritz Neuböck, Selbstwahlstück: Klingendes Land Sepp Tanzer

17:20 Uhr: Musikverein Lacken ((C). Kapellmeister: Gerald Mörzinger; Pflichtstück: Blue Hole Thomas Asanger, Selbstwahlstück: Die Sage der Quelle Stefan Unterberger

17:50 Uhr: Musikverein St. Gotthard (C). Kapellmeister: Mag. Florian Ehrlinger; Pflichtstück: Jubilate Günter Dibiasi, Selbstwahlstück: Kyrill-Storm of the Century Otto M. Schwarz

18:20 Uhr: Trachtenmusikkapelle Bad Leonfelden (D). Kapellmeister: Martin Dumphart; Pflichtstück: Alcatraz Fritz Neuböck, Selbstwahlstück: Where Never Lark or Eagle Flew James Curnow

19:00 Uhr: Jurygespräche

19:25 Uhr: Ergebnisbekanntgabe

