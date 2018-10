Habsburg-Paar bei Jubiläum des Perger Schützenvereins

PERG. Schützenverein freute sich bei 350-Jahr-Feier über dynastischen Besuch.

Festakt mit Übergabe eines Freunschaftsabzeichens durch die Schrobenhausener Feuerschützengesellschaft Bild: lebe

Mit zahlreichen befreundeten Vereinen aus Österreich und dem bayrischen Schrobenhausen sowie Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft feierte der Schützenverein Perg am Sonntag seinen 350. Geburtstag. Seinen Beginn hatte der Festtag bei einem von Dechant Konrad Hörmanseder in der Stadtpfarrkirche zelebrierten Festgottesdienst. Nach einem Frühschoppen im Manner-Keller zogen die Vereine gemeinsam über den Hauptplatz und entlang der Linzerstraße zum Kriegergut-Glashaus, wo zunächst gespeist und dann beim offiziellen Festakt die gemeinsame Freundschaft der anwesenden Schützenverein unterstrichen wurde. Pergs Bürgermeister, Bundesrat Anton Froschauer, hob in seiner Rede die großartigen Verdienste des Vereins in der Jugendarbeit hervor: „Neben Baldur Preiml, der unsere Skispringer zu großen Erfolgen führte, waren der Perger Schützenverein und sein Oberschützenmeister Josef Irsiegler zu den Pionieren in Sachen Mental-Training.“ Auch LAbg. Alexander Nerat, ASVÖ-Ehrenpräsident Herbert Offenberger sowie die zweite Bürgermeisterin von Schrobenhausen, Inge Eberle, machten dem Verein ihre Aufwartung.

Ein Höhepunkt des Festakts war der Besuch von Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen: Das Ehepaar war gemeinsam mit dem Oberösterreich-Repräsentanten der Organisation „Flamme des Friedens“, dem Perger Jürgen Schreihofer, zum Jubiläums-Festakt gekommen. Sichtlich bewegt vom Empfang - drei Salutschüssen der Feuerschützengesellschaft Schrobenhausen - unterstrichen die beiden die Rolle, die grenzüberschreitende Vereinspartnerschaften für das friedliche Zusammenleben in Europa haben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema