Grünbach weiß, wohin mit seinen Abfällen

GRÜNBACH BEI FREISTADT. Das neue Altstoffsammelzentrum konnte seinen Betrieb aufnehmen.

Die Mitarbeiter des ASZ Grünbach mit dem Bürgermeister Stefan Weißenböck und den Gemeindevertretern. Bild: Marktgemeinde

Nach einem über 15 Jahre dauernden Provisorium konnte nun in Grünbach das neue Altstoffsammelzentrum (ASZ) in Betrieb gehen. Dass die Planungen und Verwirklichung doch sehr lange dauerten hängt auch damit zusammen, dass in diesem neuen Gebäude auch der Gemeindebauhof und ein neues Biomasseheizwerk untergebracht sind.

Das neue Grünbacher ASZ wird nun auch jeden Mittwoch am Nachmittag geöffnet haben. Die offizielle Eröffnungsfeier für dieses Mehrfunktionengebäude ist für Sonntag, 23. September 2018 geplant.

