Goldene Tanne für die Haderer-Damen

ALTENFELDEN/LEMBACH. Maria und Karin Streinesberger als beste Kauffrauen geehrt.

Maria und Karin Streinesberger führen Märkte in Lembach und Altenfelden. Bild: SPAR

Einmal im Jahr kürt der SPAR die besten Kaufleute des Konzerns in Österreich. Gewinner aus Oberösterreich sind dieses Jahr Maria Streinesberger, Spar-Betreiberin in Lembach sowie Altenfelden, und ihre Tochter Karin Streinesberger, Eurospar-Marktleiterin in Altenfelden. Gemeinsam freuen sie sich über die hohe Auszeichnung: "Wir sind sehr stolz, dass unser Einsatz für die Nahversorgung auf diese Weise gewürdigt wird. Das spornt uns noch mehr an! Die Auszeichnung gebührt aber auch allen Mitarbeitern, die sich täglich mit vollem Einsatz um die Kunden bemühen." Von rund 1600 SPAR-Standorten in Österreich werden 757 von selbstständigen SPAR-Kaufleuten geführt, 137 davon in Oberösterreich. Bewertet wird dabei nach kaufmännischen Erfolgsziffern und der Umsetzungsstärke von jährlich wechselnden Schwerpunkten. Dieses Jahr legte die Jury besonderen Wert auf die Optik des Marktes sowie die Servicequalität in der Feinkostabteilung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema