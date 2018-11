Glanzvolle Premiere für den Donauball

Kulinarischer Hochgenuss und edles Ball-Flair gingen in Mauthausen eine reizvolle Liaison ein.

Im Donausaal fand am Samstag der erste Mauthausener Donauball statt. Bild: lebe

Edle Limousinen, die stilvoll gekleidete Ballgäste bis vor den roten Teppich beim Eingang des Donausaals brachten, zwei geschmackvoll dekorierte Ballsäle und gut gefüllte Tanzflächen: Die Premiere des Donauballs der FF Haid bei Mauthausen am vergangenen Samstag war ein durchschlagender Erfolg. Kommandant Thomas Katzlinger durfte zu Recht stolz sein auf sein von Robert Windner und Georg Katzlinger angeführtes Organisationsteam. „Dass so viele Gäste zu uns gekommen sind, ist das schönste Kompliment, das wir uns wünschen konnten“, freute sich der Kommandant. Perfekt eingestimmt von einem dreigängigen Gala-Menü, für das Haubenkoch Christian Siebenhofer (Weindlhof) und sein Team verantwortlich zeichneten, schwangen die Gäste im Mauthausner Donausaal zur Musik von „InTact“ und „Rock Circus“ das Tanzbein, erfrischten sich an einer der Bars oder nutzten die Gelegenheit, um im Foyer gemütlich miteinander zu plaudern.

Als Gäste der OÖNachrichten mit dabei: Gerhard und Elisabeth Wöss. Die Ebelsberger hatten beim OÖN-Gewinnspiel Karten samt Dinnergenuss gewonnen. Eine besondere Überraschung gab es zudem für Karo Erstic und Michael Avric aus Linz, die bei der Ziehung zum Ballkönig-Paar das Glück auf ihrer Seite hatten: Erstic darf sich für den Ball im kommenden Jahr auf eine komplette Ballgarderobe inklusive Friseurbesuch und Make-up freuen. Avric darf zehn seiner Freunde zu einer Party mit Grill-Europameister Willi Lind einladen.

