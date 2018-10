Gemeinsamer Bauhof: Schwertberg schafft Zeitfenster für neue Gespräche

SCHWERTBERG / RIED IN DER RIEDMARK. OÖN-Exklusivbericht über Bauhofkooperation ist Tagesgespräch in Ried und Schwertberg.

Der Lagerplatz des Rieder Gemeindebauhofs. Bild: lebe

Hohe Wellen schlug in den vergangenen Tagen der OÖN-Exklusivbericht über die Absage des Rieder Bürgermeisters Ernst Rabl (SP) zu einem von der Nachbargemeinde Schwertberg vorgeschlagenen Bau eines gemeinsamen Bauhofs. Sowohl in Ried als auch in Schwertberg war das Thema am Wochenende Tagesgespräch. Eine solche Kooperation inklusive gemeinsamer Führung des Bauhofs hätte Aussicht auf fast eine Million Euro zusätzlicher Landesförderung.

"Wir haben einen funktionierenden Bauhof und brauchen keinen neuen. Ich habe in den vergangenen Tagen auch keine Stimmen in Ried gehört, die für so einen Zusammenschluss wären", bekräftigt Rabl gegenüber den OÖNachrichen einmal mehr seine Ablehnung. Er stehe auch dazu, das Projekt nicht im Rieder Gemeinderat zur Diskussion gestellt zu haben: "Ich sehe keinen Sinn darin. Aber ich hätte kein Problem, wenn eine andere Fraktion das auf die Tagesordnung setzen möchte."

Einladung zu Gesprächsrunde

Genau darauf – nämlich eine in Gang kommende Diskussion innerhalb der Fraktionen im Rieder Gemeinderat – hofft indes Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner (VP): "Ich konnte in den vergangenen Tagen einige Gespräche mit Rieder Gemeinderäten führen und habe gemerkt, dass sehr wohl der Wunsch besteht, sich detailliert mit dem Thema auseinanderzusetzen." Er bietet deshalb an, dass sich Politiker beider Gemeinden mit Experten des Landes Oberösterreich an einen Tisch setzen, um Vor- und Nachteile eines gemeinsam geführten Bauhofs abzuwägen: "Mein Appell ist, dass wir mit Ried zumindest so weit zusammenfinden, um so eine Runde einberufen zu können, damit in beiden Gemeinden eine wohl überlegte Entscheidung für dieses Generationenprojekt getroffen werden kann."

Eigentlich hätte die Entscheidung für oder gegen den gemeinsamen Bauhof noch heuer fallen sollen. Um diese Gespräche mit der Nachbargemeinde ohne zeitlichen Druck führen zu können, will Oberleitner die Planungen für den Schwertberger Bauhof nun aber bis zum kommenden Frühjahr aufschieben.

Schwertberg mit "Plan B"

Sollte mit Ried keine Einigung erzielt werden können, würde Schwertberg einen neuen Bauhof auch im Alleingang errichten – ein Jahr später als vorgesehen und angesichts der vergleichsweise hohen Finanzkraft Schwertbergs mit einem deutlich geringeren Förderanteil des Landes Oberösterreich. "Finanziell würde es sich ausgehen. Wir sind bereit, diese Verzögerung in Kauf zu nehmen, um die Chance, etwas Gemeinsames zu schaffen, von dem beide Gemeinden langfristig profitieren, nicht leichtfertig zu vergeben", sagt Max Oberleitner.

Keine Auswirkungen haben die laufenden Bauhof-Diskussionen übrigens auf den Bau des Altstoffsammelzentrums Poneggen für die Bewohner von Schwertberg, Mauthausen und Ried: Dieses soll wie geplant auf dem Nachbargrundstück des künftigen Bauhofs errichtet werden und im Herbst 2019 in Betrieb gehen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema