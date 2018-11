Gallneukirchner Pfarrer wehrt sich gegen die Abschiebung seines Mesners

GALLNEUKIRCHEN. Zum Christentum konvertierter Iraner bekommt kein Asyl: "Wollen Anwalt einschalten".

Klaus Dopler, der Pfarrer von Gallneukirchen Bild: Volker Weihbold

Droht dem Mesner von Gallneukirchen (Urfahr-Umgebung), einem zum Christentum konvertierten Flüchtling aus dem Iran, und dessen Ehefrau die Abschiebung? Kürzlich hat das Paar, das im Dezember 2015 aus dem Iran geflüchtet war und um Schutz angesucht hatte, einen negativen Asylbescheid erhalten.

Pfarrer Klaus Dopler will dies nicht hinnehmen: "Wir werden dagegen einen Einspruch erheben. Wir haben schon einen Termin mit einem Rechtsanwalt." Im Falle der Abschiebung seien der 31-Jährige und seine 26 Jahre alte Frau vermutlich in großer Gefahr, nicht nur, weil sie inzwischen das Christentum angenommen haben. "Die beiden stammen aus verfeindeten Familien, im Iran droht ihnen womöglich die Blutrache. Das wäre eine Katastrophe", sagt der Pfarrer.

Thomas und Elisabeth – die beiden haben ihre iranischen Namen inzwischen abgelegt – seien in Gallneukirchen gut integriert. "Sie sind beide sehr aktiv in der Gemeinde, und viele Leute stehen hinter ihnen. Vor allem Thomas hat erstaunlich schnell Deutsch gelernt", so Pfarrer Dopler. Thomas habe sich anfangs als Übersetzer für die Taufvorbereitung von erwachsenen Flüchtlingen engagiert. Nach rund einem Jahr sei er dann reif für seine eigene Taufe gewesen, berichtet der Gallneukirchner Priester. Schließlich sei der Asylwerber heuer im März zum Mesner ernannt worden, "weil wir einfach niemand anderen gefunden haben, der dieses Ehrenamt übernehmen wollte". Aus dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl heißt es laut einem ORF-Bericht, dass nach eingehender Prüfung kein Grund für Asyl vorliege. Zwischen den Zeilen wird sogar der Verdacht geäußert, die Konvertierung zum Christentum sei nur zum Schein erfolgt. "Es konnte nicht festgestellt werden, dass Sie den inneren Beschluss gefasst haben, nach dem christlichen Glauben zu leben und entschlossen sind, nach der Rückkehr in den Iran dies weiterhin zu tun", heißt es in dem negativen Asylbescheid.

"Eine Spur Zynismus"

"Nach nur einem Gespräch mit fünf bis sechs Fragen über die Religion würde ich mich nicht so schnell trauen, über den Glauben eines Menschen ein Urteil abzugeben", sagt dazu Klaus Dopler. "Da steckt schon eine Spur Zynismus dahinter." Die beiden Iraner hätten gezeigt, dass "sie willig und engagiert sind und Grips haben. Sie passen überhaupt nicht in die gängigen Klischees über Asylwerber", so der Pfarrer.

