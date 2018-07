GKK-Zentrum Freistadt: Harsche SP-Kritik und Bürgermeisterin im Rettungsmodus

FREISTADT. Der vom Gesundheitsministerium verhängte Baustopp der GKK-Servicestelle ruft Freistadts Kommunalpolitik auf den Plan.

Das Zahnambulatorium in Freistadt steht auf der Liste der vom Gesundheitsministerium gestoppten Bau-Projekte. Bild: colourbox

Als „feige Nacht-und-Nebelaktion“ und „Schaden für die Region Freistadt“ bezeichnet der Kefermarkter SPÖ-Bundesrat Michael Lindner die von der Bundesregierung im Parlament eingebrachte „Ausgabenbremse“ für Sozialversicherungen und Krankenkassen. Für den Bezirk Freistadt bedeute dies, dass der schon fertig geplante Neubau der GKK Freistadt ist bis Ende 2019 auf Eis gelegt sei. Jeder der Region wisse, dass ein Neubau der GKK-Servicestelle und des Zahnambulatoriums in Freistadt dringend notwendig sei. Lindner: „Bisher ist das Projekt perfekt auf Schiene. Diese mutwillige Verzögerung ist ein Schaden für die Versicherten in unserer Region. Das werden wir nicht akzeptieren!“

In einem Boot findet sich Lindner in diesem Thema mit der Freistädter Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP). Diese ließ am Donnerstag verlautetn, sie werde werde alles in ihrer Macht stehende tun, damit der Neubau der Gebietskrankenkasse in Freistadt wie geplant starten könne: „Wir stehen kurz davor, dass die Bagger auffahren. Eine Verzögerung oder gar einen Baustopp des neuen Gesundheitszentrums werde ich unter keinen Umständen dulden.“ Sie habe schon Gespräche mit der politischen Führung in Wien geführt. „Diese Gespräche stimmen mich zuversichtlich“, so Paruta-Teufer: „Wenn es notwendig ist, werde ich persönlich bei der Ministerin intervenieren.“

