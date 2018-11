"Für unsere Wiesen hat es zu wenig geregnet, für die Entschädigung zu viel"

MÜHLVIERTEL. Kleinräumige Unterschiede in der Regen-Berechnung ärgern die Mühlviertler Bauern

Bis zu 50 Prozent Ausfälle im Grünland hatten die Bauern im Bezirk Rohrbach heuer zu beklagen. Bild: (LK)

Nicht nur Borkenkäfer und Maikäfer-Engerlinge treiben den heimischen Bauern Sorgenfalten auf die Stirn, auch die Dürre dieses Jahres schlug im Mühlviertel voll durch. Vor allem heuer erwartete man sich deswegen Entschädigungen von der Hagelversicherung und Direktzuschüsse von der öffentlichen Hand. Dass aber beispielsweise im Bezirk Rohrbach nicht einmal die Hälfte der betroffenen Landwirte tatsächlich eine Entschädigung bekommt, liege an einem laut Bauern fragwürdigen Berechnungsmodell, was die Niederschläge in den Regionen betrifft – wir berichteten von derartigen Fällen im unteren Mühlviertel.

"Berechnung nicht logisch"

Kritik kommt aber auch aus dem Bezirk Rohrbach: Alois Karlsböck aus Sarleinsbach etwa kann nicht verstehen, warum es auf seinen Wiesen weniger geregnet haben soll als auf den Grundstücken des Nachbarn. Karlsböck bewirtschaftet Flächen in der Ortschaft Wolf in der Katastralgemeinde St. Leonhard. Hier ergaben die Berechnungen der Hagelversicherung ein zu geringes Niederschlagsdefizit, als dass er in den Genuss einer Entschädigung kommen könnte. Beim Nachbarn nur einen Steinwurf entfernt in der Ortschaft Schölling sieht die Sache anders aus. Hier habe es auch offiziell zu wenig geregnet. "Diese Berechnungen sind fernab jeder Realität. Wir haben auf unseren Flächen 50 Prozent Ausfälle. Betroffen sind alle Bauern in der Region, und die Entschädigung gibt es nur für ein Drittel der Landwirte." Ein Härtefall ist zum Beispiel auch die Katastralgemeinde Windorf in St. Martin/Mkr. Diese fällt aus der Förderung heraus, während alle Katastralgemeinden rundherum drinnen sind.

ZAMG-Daten als Grundlage

Wie funktioniert die Regendaten-Erhebung wirklich? Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) übermittelt Daten der Wetterstationen sowie jene des Regenradars an die Hagelversicherung. Im Bezirk Rohrbach gibt es Stationen in Kollerschlag und Rohrbach. Auch bei den Förderstellen des Landes und Bundes stützt man sich auf die ZAMG-Daten und wendet ähnliche Berechnungsmodelle an: "Wir haben das große Problem, dass das jeweils aktuelle Jahr immer mit dem Zehnjahresschnitt verglichen wird. Deshalb ergeben sich in ohnehin eher trockenen Regionen wie im Bezirk Rohrbach oft rechnerische Regendefizite, die für eine Entschädigung zu gering, aber für das Grünland zu hoch sind", erklärt Georg Ecker, Obmann der Rohrbacher Bauernkammer, die komplizierten Berechnungsmodelle.

Für Rohrbach untauglich

Ecker habe schon vor einigen Wochen auf Landesebene deponiert, dass die angewandten Berechnungsmodelle für den Bezirk Rohrbach nicht praxistauglich seien. "Diese Regelungen wurden aber bundesweit getroffen. Diese zu ändern, ist gar nicht so leicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt er.

Berechnungsmodell

Die Hagelversicherung: Bei der Dürreindex-Versicherung wird der 10-jährige Niederschlagsdurchschnitt mit dem Niederschlag im aktuellen Jahr unter Berücksichtigung der Verteilung von Hitzetagen verglichen. Das Niederschlagsdefizit wird für jede Katastralgemeinde statt für jede politische Gemeinde ermittelt.

Ab 2019 wird die Dürreindex-Versicherung neben Grünland, Mais, Zuckerrübe und Winterweizen um die Kulturen Soja und Roggen erweitert. Weiters gibt es eine frühere und höhere Entschädigung beim Grünland in jenen Gebieten, wo der langjährige Niederschlag in der Kurzperiode (sechs Wochen) unter 100 mm liegt. Zusätzlich wird in der Gesamtperiode von 1. April bis 31. August die Mindestentschädigung für alle Dürreindexkulturen von zwei auf zehn Prozent erhöht.

Das Dürrepaket: Beim Dürrepaket des Bundes wird ebenfalls das Zehnjahresmittel herangezogen und mit den Niederschlägen im aktuellen Jahr verglichen. Ergibt sich ein Defizit von 40 Prozent im Zeitraum von April bis August und ein Defizit von mindestens 220 mm, gibt es die Ausgleichszahlung. Berücksichtigt wird auch, ob in diesem Zeitraum 42 Tage in Folge dabei waren, die ein Regendefizit von 95 Prozent aufwiesen.

Die ZAMG: Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik liefert lediglich die Daten, die für alle Katastralgemeinden hochgerechnet werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema