Frühere Missen-Macherin rettet den Dürnbergwirt

OTTENSHEIM / LINZ. Nach der Pleite des Vorpächters übernimmt die Puchenauerin Michaela Mitterer-Reindl mit ihrem Sohn das Ottensheimer Gasthaus.

Neu am Dürnberg: Michaela Mitterer-Reindl und Sohn Peter Mitterer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das Besteck klappert wieder und die schönste Donauterrasse zwischen Linz und Ottensheim ist nicht mehr verwaist. Der Dürnbergwirt an der alten Straße nach Ottensheim ist wieder verpachtet. Michaela Mitterer-Reindl, die frühere Biber-Wirtin von der Ottensheimer Regattastrecke, will im Gastro-Geschäft wieder schalten und walten.

Die Puchenauerin hatte aber noch ein "zweites Leben". Als Tochter des legendären früheren Missen-Machers Erich Reindl war sie jahrelang im Geschäft mit der Schönheit weltweit unterwegs.

Ab 15. November geöffnet

Mit ihrem Sohn Peter Mitterer holt sie nun den Dürnbergwirt aus dem Dornröschenschlaf. Ab Donnerstag, 15. November, ist wieder offen. Nach einer Pleite des Vorpächters Christian Hauzeneder heuer im Sommer war das Traditionslokal geschlossen.

"Bei mir gibt es ehrliche Hausmannkost und die Hauben stricke ich mir selbst", sagt Michaela Mitterer-Reindl. Ihr Topfenstrudel aus der "Biber-Ära" ist legendär. Aber auch ihre Hascheeknödel, das Schnitzel aus der Pfanne, Schweinsbraten aus der Rein, der Zwiebelrostbraten, die geröstete Leber und die gefüllte Kalbsbrust haben das Zeug dazu, Kult zu werden. Die Küchenchefin ist Autodidaktin. Sie hat bei zwei "wunderbaren" Omis gelernt. Nach dem Abschied vom Lokal Biber, das als Restaurant Regatta mit einem neuen Pächter neu erstand, dockte Michaela Mitterer-Reindl für zwei Jahre in der Küche bei Daxleitner am Pfenningberg an.

Der eigentliche "Chef" und Pächter des Gasthauses Dürnbergwirt ist ihr Sohn Peter Mitterer. Der 37-Jährige absolvierte eine Tourismusschule, managte die Event-Pyramide in Vösendorf, führte das "Stegerl" beim Askö in Linz-Steg und war in einem Lebensmittelgroßhandel tätig.

Das neue Gasthaus Dürnbergwirt ist ganz das alte. Nur eines ist neu. Mitterer-Reindl hat ein wunderbares, in den Felsen gehauenes Stüberl freigelegt, das als Lager vor sich hindämmerte. Achtung: Der Dürnbergwirt hat ab Donnerstag, 15. November, geöffnet (nur Montag Ruhetag). Doch Samstag, 17. November, ist Eröffnungsfeier nur für geladene Gäste.

