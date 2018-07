Freistädterin öffnete Hunderten Kindern Tor zur Musik

FREISTADT. Spielfreude: Mit einem "Konzert der Kleinsten" beendete Renate Hablesreiter ihre 22-jährige Tätigkeit als Nachwuchsleiterin der Musikkapelle des Kameradschaftsbundes und der Bürgergarde Freistadt.

Stadtrat Klaus Haunschmied, Renate Hablesreiter Bild: privat

Sie hat mehreren Generationen von Kindern aus Freistadt und Umgebung den Zugang zur Welt der Musik eröffnet: Unglaubliche 22 Jahre lang war Renate Hablesreiter als Leiterin der Sing- und Spielgruppe sowie der Flötengruppe für die Jugendarbeit der Musikkapelle des Kameradschaftsbundes und der Bürgergarde verantwortlich. Kürzlich hat sie bei einem Konzert der jüngsten Musikkapellen-Mitglieder auf dem Freistädter Höllplatz ihren letzten öffentlichen Auftritt in dieser Funktion absolviert und dafür mindestens so viel Applaus geerntet wie die jungen Musik-Talente, die an diesem Tag aufgespielt haben.

"Ein derartiges jahrzehntelanges Engagement kann man gar nicht genug würdigen", bedankte sich Obmann Christian Haubner für Hablesreiters jahrzehntelange wertvolle Arbeit: "Renate hat Generationen von Kindern bei ihren ersten musikalischen Schritten begleitet und sie dabei viel Wichtiges gelehrt: aufeinander zu hören, miteinander im Takt zu sein, sich bei gemeinsamen Proben etwas zu erarbeiten. Und sie hat auch ihre Nachfolgerinnen in dieser Funktion vorbildlich eingearbeitet."

Renate Hablesreiter selbst bedankte sich bei den Kindern und deren Eltern für "unzählige wunderschöne Stunden". Ein offizielles Dankeschön seitens der Stadt Freistadt für die langjährige ehrenamtliche Arbeit kam von Stadtrat Klaus Haunschmied.

