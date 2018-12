Freistadt rückt dank FlixBus näher an Budweis und Prag

FREISTADT. Vom Stifterplatz aus fahren Fernbusse auch Richtung Tschechien

Fernbusse sind eine beliebte Alternative zur Bahn. Ab sofort gibt es eine Linie zwischen Freistadt und Prag. (Flixbus) Bild: Picasa

Der FlixBus verbindet in Europa aktuell rund 2000 Ziele in 28 Ländern. In Österreich werden neben Großstädten wie Wien, Salzburg oder Innsbruck auch kleinere Orte angefahren. Nun macht der FlixBus auch im Mühlviertel Station. Zum Winterfahrplan 2018/2019 wurde Freistadt in das Streckennetz integriert. Ab sofort können Fahrgäste aus Freistadt ohne Umstieg nach Prag (ab 7,90 Euro) und Budweis (ab 5,90 Euro) reisen. Abfahrt ist bis zu zweimal täglich – morgens und am frühen Nachmittag am Stifterplatz in Freistadt. Martin Mangiapia, Sprecher von FlixBus im deutschsprachigen Raum: "Auch für den Winterfahrplan arbeiten wir weiter an unserem Angebot. Neben neuen Verbindungen ab bestehenden Halten freuen wir uns besonders über die Aufnahme neuer Städte in unser europaweites Streckennetz. In diesem Rahmen erhalten auch Bewohner und Gäste von Freistadt nun Anschluss an den internationalen Fernbusverkehr."

Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer hofft, dass die Buslinie keine Einbahnstraße wird: "Mit dem FlixBus können wir Freistädter nun günstig, bequem und auf direktem Wege vom Stifterplatz nach Prag fahren. Als umweltbewusste Stadt freuen wir uns sehr über dieses neue Mobilitätsangebot. Besonders erfreulich ist, dass FlixBus auch auf E-Mobilität setzt und bereits erste E-Busse im Einsatz hat. Prag ist eine wunderschöne Stadt, die zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist. Der FlixBus bietet eine gute Gelegenheit, die nächste Reise möglichst umweltfreundlich und stressfrei zu begehen. Natürlich freuen wir uns auch sehr über Gäste aus Prag."

Den Betrieb der neuen Verbindungen ab Freistadt übernimmt die Firma Blaguss Reisen.

