Fleißige Schüler sammelten 38.800 Euro für Krebshilfe

MÜHLVIERTEL. Kräftig ins Zeug gelegt haben sich Schülerinnen und Schüler aus dem Mühlviertel für die Aktion „Blume der Hoffnung“.

Die NMS Königswiesen zählte zu den fleißigsten Spendensammlern. Bild: privat

Die beachtliche Summe von 38.800 Euro haben in den vergangenen Monaten Schülerinnen und Schüler aus dem Mühlviertel für die Initiative „Blume der Hoffnung“ der Krebshilfe Oberösterreich gesammelt. Die Jugendlichen waren dabei hauptsächlich bei Straßen- und Haussammlungen unterwegs.

Die erfolgreichsten Sammler waren im Bezirk Freistadt (16.000 Euro) unterwegs, wo sich unter anderem die Schüler der des BG/BRG Freistadt und der NMS Königswiesen besonders hervor taten. Auch das Ergebnis im Bezirk Urfahr-Umgebung (14.000 Euro) kann sich mehr als sehen lassen, was speziell dem Einsatz der NMS Bad Leonfelden, der NMS Puchenau und der NMS Oberneukirchen zu verdanken ist.

Das erzielte Spendengeld ist ein wichtiger Baustein für die Finanzierung des laufenden Betriebs in den regionalen Beratungsstellen. Diese sind in den Bezirken Freistadt und Rohrbach beim Roten Kreuz, im Bezirk Perg im Familien- und Sozialzentrum FAMOS, sowie für den Bezirk Urfahr-Umgebung in der Harrachstraße 13 in Linz eingerichtet. Hier stehen kompetente Berater für persönliche Gespräche mit Patienten, Angehörige und Interessierten zur Verfügung – kostenlos und anonym. Auch wichtige Vorsorgeprojekte der Krebshilfe Oberösterreich werden zu einem Drittel aus Mitteln von „Blume der Hoffnung“ gespeist.

