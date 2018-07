Feuerwehr-Urgesteine erhielten Ehrenurkunde

NAARN IM MACHLAND. Mit „Dank und Anerkennung“ des Landes Oberösterreich wurden Engelbert Brunner und Josef Sillipp bedacht.

Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Lindner, Kommandant FF Holzleiten Martin Mascherbauer, Josef Sillipp, Engelbert Brunner, Landtagspräsident Viktor Sigl, Bgm. Martin Gaisberger Bild: Marktgemeinde Naarn

Beim Nasslöschbewerb in Holzleiten wurden am Sonntag dem ehemaligen Kommandanten der FF Holzleiten Josef Sillipp sowie Engelberg Brunner, Kommandomitglied der FF Au/Donau, Dank und Anerkennung des Landes Oberösterreich ausgesprochen. Engelbert Brunner war neben seiner Tätigkeit in der Feuerwehr auch für den Verschöngerungsverein sowie für die Marktgemeinde im Einsatz. Vor allem bei der Errichtung des Donaukraftwerks Mitterkirchen erwarb er sich große Verdienste um den Ort Au an der Donau. Die Urkunden überreichte Landtagspräsident Viktor Sigl. Als Überraschung wurde Josef Sillipp ein langjähriger Wunsch erfüllt: Das komplette Kommando der FF Holzleiten willigte ein, mit dem begeisterten Bergsteiber Sillipp als Bergführer auf den Traunstein zu gehen.