Familien öffneten ihre Gartentüren

GRAMASTETTEN. Fachgespräche und Pflanz-Tipps standen beim Tag der offenen Gartentüren in der Peyrerstraße an der Tagesordnung.

Gartentag in Gramastetten Bild: Madlmayr

Einen Blick in Nachbars Garten werfen: Das konnten die teilnehmer beim „Tag der offenen Gärten“ in der Peyrerstraße in Gramastetten. Als Teil des Jubiläumsjahres „500 Jahre Markt Gramastetten“ hatten die Familien Trumpp, Madlmayr, Rechberger und Knollmair ihre Gärten herausgeputzt und hießen Gäste willkommen. Jeder Garten hatte dabei etwas Besonderes zu bieten: Glashaus, Schwimmbad, Hochbeet, Blumen, Sträucher, Obstbäume oder Gemüse. Die Besucher kamen in Scharen – auch aus den Nachbargemeinden. Praxistipps aus dem Garten wurden dabei ebenso ausgetauscht wie Rezepte zur Zubereitung von Obst und Gemüse.