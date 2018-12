FP-Landeschef besuchte Parteifreunde in Freistadt

KEFERMARKT. Manfred Haimbuchner kam zu Bezirks-Adventfeier.

Manfred Haimbuchner mit der Führungsspitze der FP im Bezirk Freistadt Bild: privat

Einem dicht gefüllten Terminkalender zum Trotz nahm sich FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner heuer Zeit für einen Besuch der Weihnachtsfeier der freiheitlichen Bezirksgruppe im Gasthaus Mader in Lest. "Ich weiß, wie viele Anfragen er in diesen Wochen bekommen hat. Daher freut es mich umso mehr, dass er sich ausgerechnet für den Bezirk Freistadt Zeit genommen hat", sagt FP-Bezirkschef LAbg. Peter Handlos. Haimbuchner zeigte sich seinerseits beeindruckt vom randvollen Saal bei der Feier. Dies sei auch ein Ausdruck der guten Stimmung innerhalb der Freiheitlichen im Bezirk Freistadt. Sowohl Haimbuchner als auch Handlos bedankten sich bei den Funktionären der Ortsgruppen und Teilorganisationen für den großen Einsatz, wenn es darum geht, Veranstaltungen zu organisieren und mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

