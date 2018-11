Experten diskutieren über Schreckgespenst Blackout

ROHRBACH. Was tun, wenn über mehrere Tage lang der Strom ausfällt – Zivilschutzverband gibt Antworten.

Kochen ohne Strom. Bild: (fell)

Die Gesellschaft ist inzwischen nahezu vollständig auf einer ausreichenden und vor allem ständig verfügbaren Stromversorgung aufgebaut. Doch was passiert, wenn auf einmal kein Strom mehr da ist, und zwar nirgends mehr. Mit "Blackout" wird ein längerdauernder, großflächiger Stromausfall bezeichnet, der mehrere Staaten gleichzeitig betreffen kann und dessen Auswirkungen weitreichend und schwer abschätzbar sind. Längerdauernd bedeutet hier nicht nur ein paar Stunden, sondern mehrere Tage! Die Frage der Wahrscheinlichkeit eines Blackouts wird von vielen Experten inzwischen nicht mehr mit "Ob", sondern nur mehr mit "Wann" gestellt! Doch was tue ich selbst, wenn bei mir zu Hause auf einmal TV, Internet, Handy nicht mehr funktionieren, Kühl- und Gefrierschrank nicht mehr kühlen und Heizung und Wasserpumpe den Dienst aufgeben? Wie kann ich kochen ohne Strom und vor allem: Was habe ich dazu daheim? Wieviel brauchbare Vorräte haben meine Familie und ich auch noch in vier Tagen? Wie erfahre ich, wie es meinen weiter weg wohnenden Angehörigen geht? Diese Fragen stellen sich immer mehr. Der Zivilschutzverband Rohrbach beleuchtet in einer Podiumsdiskussion mit Vertretern von Einsatzorganisationen, Stromnetzbetreiber und Wirtschaftskammer diese Fragen und gibt Anregungen, wie eine Vorsorge-Lösung für den Hausgebrauch aussehen kann.

Diskussion im Centro

Die Zivilschutz-Podiumsdiskussion gibt am Mittwoch um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Centro in Rohrbach auf die wichtigsten Fragen eine Antwort. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

