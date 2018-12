Exenschläger warten weiter auf grünes Licht für Fußgängerröhre

PEILSTEIN. Entscheidung vertagt, weil Landesrat krankheitsbedingt absagte.

Die Lösung für die Fußgänger-Querung in Exenschlag lässt noch auf sich warten. Bild: Land OÖ

Die Bürger der Peilsteiner Ortschaft Exenschlag müssen sich weiter in Geduld üben. Die angekündigte Entscheidung der Gemeinde, ob eine Fußgängerröhre zur leichteren Querung der geplanten Umfahrung errichtet wird oder nicht, musste vertagt werden. Der Grund ist ein simpler: Landesrat Günther Steinkellner (FP) musste den Termin krankheitshalber streichen und auf Anfang 2019 verschieben. Eine gute Nachricht gibt es allerdings. Von den Grundeigentümern gibt es bereits eine Zusage, dass sie bereit sind, weitere Flächen zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich war das insofern nicht, als die Anrainer ohnehin die Hauptlast der Umfahrung tragen müssen und auch schon Grundstücksflächen abgetreten haben. Das Zusatzprojekt zur Umfahrung hängt somit nur noch am Geld. Die geschätzten rund 300.000 Euro dafür müsste die Gemeinde selbst aufbringen. Eine Entscheidung, ob man sich die Röhre leisten will oder kann, wurde von der Gemeinde noch für heuer in Aussicht gestellt. Nachdem Steinkellner den vereinbarten Termin für die Finanzierungsgespräche absagen musste, wurde der entsprechende Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag gestrichen. Das Gespräch bei Landesrat Steinkellner und damit eine Entscheidung über die Finanzierung der Röhre soll Anfang 2019 stattfinden.

