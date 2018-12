Erste Geschenke-Tauschparty im MÜK

FREISTADT. Was tun, wenn ein Geschenk nicht passt? Das MÜK in der Samtgasse in Freistadt lädt ein zum Tauschen oder Spenden mit der ersten Geschenke-Tauschparty am Samstag, 28. Dezember, von 16 bis 18 Uhr.

Ein zweites Mal Bescherung feiern. Bild: MÜK / Flora Fellner

Präsente, die haarscharf aber doch am Geschmack des Beschenkten vorbei gezielt haben, oder sich nun in doppelter Ausgabe im Bücherschrank oder CD-Regal finden? Wenn das Christkind nicht ganz ins Schwarze getroffen hat – hilft heuer erstmals das Team des Mühlviertler Kreativ Hauses (MÜK) weiter: Einfach das Geschenk einpacken und am 28. Dezember zwischen 16 und 18 Uhr, in das MÜK-Haus in der Samtgasse 4 in Freistadt bringen! An diesem Tag wird das gute Stück noch einmal gebührend gefeiert und dann weitergegeben.

Zum fröhlichen Loslassen bietet das MÜK folgende Möglichkeiten an: Ein Geschenk, das wieder verpackt worden ist, kann am MÜK-Packerl-Tisch gegen ein anderes ausgetauscht werden. Überraschung inklusive! Geschenke können aber auch ohne zu tauschen abgegeben und gespendet werden. Alle eingelangten Sachspenden werden nämlich vom MÜK-Team an gemeinnützige Einrichtungen abgegeben.

Wer nichts zu tauschen hat, kann sich gegen einen symbolischen Preis von 10 Euro ein Überraschungspackerl aus dem MÜK kaufen und damit den Verein Mühlviertel Kreativ und die Organisation des MÜK unterstützen. Eine Anmeldung zur Geschenke-Tausch-Party ist nicht erforderlich – wer kommt, ist herzlich willkommen. Und natürlich ist mit Getränken und Musik auch für gute Stimmung gesorgt.

