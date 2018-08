"Erst das Breitensport-Erlebnis macht den M8000 zu etwas Besonderem"

FREISTADT. Martin Fischerlehner spricht im OÖN-Interview über die Herausforderung, einen einzigartigen Teambewerb für 1300 Sportlerinnen und Sportler auf die Beine zu stellen.

163 Mannschaften nehmen am Samstag das Abenteuer "ASVÖ Mühlviertel 8000" in Angriff. Bild: Kurt Ganglbauer

Auf acht Etappen messen sich diesen Samstag Ausdauersport-Mannschaften beim ASVÖ "Mühlviertel 8000”. 163 Achterteams werden dabei schwimmend, laufend und auf dem Fahrrad die acht höchsten Berge der Region auf rund 200 Streckenkilometern entlang der Grenze zu Tschechien quer durch das Mühlviertel bewältigen. Die Mühlviertler Nachrichten sprachen mit Organisations-Chef Martin Fischerlehner.

Wie hat sich der M8000 seit der ersten Veranstaltung vor sechs Jahren entwickelt?

Wir sind vom Starterfeld her massiv gewachsen. Waren es 2012 86 Teams, so sind es heuer mit 163 fast doppelt so viele. Der Bewerb ist mittlerweile bei Hobbysportlern weit über Oberösterreich hinaus ein Begriff und natürlich laufen viele Dinge wie etwa die Labstationen oder die Wechselzonen routinierter und professioneller ab als zu Beginn. Auch die Koordination mit den Ansprechpartnern in Tschechien, wo ja ein Teil des M8000 abläuft, hat sich eingespielt. Aber der Grundgedanke ist der gleiche geblieben, das ist sehr wichtig.

Was war und ist der Grundgedanke bei diesem Event?

Es gibt in jeder Sportart Leistungsbewerbe zur Genüge, wir wollten etwas Neues schaffen, eine Kombination von Schwimmen, Laufen und Radfahren. Der große Unterschied zu Veranstaltungen wie dem Dolomitenmann ist aber: Bei uns steht nicht die sportliche Höchstleistung im Vordergrund, sondern die Motivation des Hobbysportlers: Jeder soll ins Ziel kommen. Jeder ist eine Siegerin oder ein Sieger.

Dennoch waren immer wieder Leistungssportler am Start.

Was uns natürlich sehr freut. Es spricht für den Bewerb, wenn der eine oder andere bekannte Sportler da mitmachen möchte. Auch für den Hobbysportler kann es motivierend sein, sich mit einem Profi messen zu können. Aber wenn da ein paar Teams mit jeweils acht Profis am Start wären, ist es naheliegend, dass sich jene, die wir ansprechen und motivieren wollen, dann sagen: "Da hab ich sowieso keine Chance."

Wie viele Personen stehen hinter einer derart großen Veranstaltung?

Wir sind im Kernteam in der Vorbereitung rund 25 Personen. Am Tag des Bewerbs sind aber 250 Frauen und Männer im Einsatz. Bei den Labstationen, den Übergabe-Punkten als Lotsen und Parkplatzeinweiser helfen uns immer wieder befreundete Vereine wie die Union Böhmerwald und die freiwilligen Feuerwehren.

Was wünschen Sie sich für kommenden Samstag?

Natürlich halbwegs gute Wetterbedingungen für die Athleten und Zuschauer. Und natürlich, dass alle Teams, die um 7.30 Uhr mit dem Sprung in den Moldaustausee starten, wohlbehalten am Nachmittag auf dem Festgelände der Mühlviertler Wiesn ins Ziel einlaufen und stolz auf sich sein können. Außerdem ein Publikum, das die Sportler an der Strecke und im Zieleinlauf in Freistadt lautstark unterstützt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema