Erneut Zwischenfall mit Wolf im Mühlviertel

UNTERWEISSENBACH. Trotz Elektroumzäunung fiel ein Schaf vermutlich einem Wolfs-Angriff zum Opfer.

Diese Wunde hat aller Wahrscheinlichkeit nach ein Wolf dem Schaf zugefügt. Das Tier musste notgeschlachtet werden. Bild: LK OÖ

Nicht einmal zwei Wochen, nachdem in Weitersfelden mehrere Schafe bei einem Wolfs-Angriff zu Tode keimen, deutet alles darauf hin, dass auch in Unterweißenbach ein Schaf von einem Wolf tödlich verletzt wurde. Ein Nebenerwerbs-Landwirt entdeckte, nachdem er von der Arbeit nach Hause gekommen war, dass eines seiner trächtigen Schafe eine klaffende Fleischwunde an der Flanke aufweist. Seine Vermutung: Ein Wolf könnte das Schaf verletzt haben. Umgehend verständigte der Landwirt einen Tierarzt, der aufgrund der Schwere der Verletzung zur Notschlachtung riet. Der Wildschadensberater der Landwirtschaftskammer sicherte gemeinsam mit dem zuständigen Referenten der Abteilung LFW/Land OÖ DNA-Spuren, um den vermuteten Wolfsangriff eindeutig nachzuweisen.

Bedrückend für den Landwirt und dessen Familie: Der Angriff geschah in unmittelbarer Nähe zum Haus. Der Wolf dürfte den elektrifizierten Schafzaun übersprungen haben. Das zeigen zumindest eindeutige Spuren entlang des Stallgebäudes sowie rund um das Wohnhaus. Zusätzlich fanden sich noch einige Pfotenabdrücke auf einem nahe gelegenen Reitplatz, die ebenfalls einem Wolf zugerechnet werden – Abfolge und Größe sprechen dafür.

Die Landwirtschaftskammer bekräftigte am Freitag ihre Forderungen nach einer wildökologischen Raumplanung und gezielten Bewirtschaftung des Wolfes. Nutztierrisse müssen verhindert werden, von der potenziellen Gefahr für den Menschen ganz zu schweigen. „Es braucht ein effektives Bestandsmanagement, sodass die ländliche Bevölkerung im Mühlviertel weiß, wie sie mit der Situation umgehen kann“, so Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Reisecker.

