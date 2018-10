Erich Pühringer neuer Kiwanis-Präsident

SCHWERTBERG. Im 31. Bestandsjahr des Mühlviertler Service-Clubs stehen schnelle Hilfe und ein vielfältiges Clubleben im Zentrum.

Kiwanis-Präsident Erich Pühringer (re.) mit Vorgänger Michael Nefischer. Bild: Masilko

Der Bautechniker Erich Pühringer aus Arbing ist seit kurzem neuer Präsident des Kiwanis Clubs Mühlviertel. „Ich möchte im 31. Bestandsjahr unseres Clubs dessen Traditionen weiterführen und intensivieren. So soll weiterhin schnell und unbürokratisch geholfen werden, bei Veranstaltungen wollen wir auch in der Region weiter präsent sein“, sagt Pühringer. Auch weitere Neuaufnahmen werden angestrebt. Bisher hat der Club seit dessen Gründung im Jahr 1987 Spendengelder von knapp 400.000 Euro durch Veranstaltungen wie den Kiwanis-Flohmarkt lukriert. Dieses Geld wurde einerseits für in Not geratene Menschen in der Region, andererseits für internationale Projekte wie die von mütterlichem und frühkindlichem Tetanus verwendet.