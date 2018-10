Erfolg für Golf-Senioren aus dem „SternGartl“

BAD LEONFELDEN. Beim Schlussturnier der Senioren-Rallye golfte sich das Team des GC SternGartl auf das Siegerpodest.

Das drittplatzierte Team des Golfclubs SternGartl. Bild: privat

Radstadt war heuer Austragungsort für das Schlussturnier der Seniorenrallye OÖ/SBG. Bei dieser Turnierserie für Seniorengolfer haben sich heuer 25 Clubs aus Oberösterreich und Salzburg beteiligt. In Summe haben 504 Spieler die unglaubliche Zahl von 3050 Turnierstarts absolviert.

Das Seniorenteam des GC SternGartl qualifizierte sich als Sechster der Jahreswertung für das Finale in Radstadt, an dem neun Mannschaften startberechtigt waren. Die Mühlviertler Mannschaft mit Reinhard Apfolterer, Franz Atzmüller, Alfred Hochreither und Werner Hajnal wuchs über sich hinaus und holte den sehr guten dritten Platz. Dabei ließ man wesentlich größere Clubs hinter sich. Als überraschende Draufgabe gewann auch noch Werner Hajnal einen Fernsehsessel des Sponsors Stressless, den Hauptpreis der Tombola. Also ein überaus erfolgreicher Tag für den GC SternGartl , mit einem der schönsten Golfplätze in Oberösterreich und Seniorenkapitän Josef Schauer.

