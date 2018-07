Elfjährige Mühlviertlerin zählt zu den besten Mathematikern Österreichs

ST. GEORGEN AM WALDE. Laura Luger kombinierte sich im österreichweiten Mathematikwettbewerb „Pangea“ auf den zweiten Platz.

Laura Luger mit ihren Mathematik-Lehrern Roland Tober und Karl Hahn. Bild: privat

Mit Zahlen kennt sich Laura Luger aus. So gut, wie kaum ein anderer in ihrer Altersklasse. Dass die Schülerin der 1a-Klasse der NMS St. Georgen am Walde zu den besten Mathematikern Österreichs zählt, unterstrich sie bei ihrer Teilnahme am bundesweiten Mathematikbewerb „Pangea“. Auf dem Weg in das Österreich-Finale hatte sich die Elfjährige gegen mehrere tausend Schülerinnen und Schüler durchgesetzt: Nachdem Laura die Schulausscheidung des Pangea-Mathematikwettbewerbs in ihrer Altersgruppe mit Höchstpunkteanzahl gewonnen hatte, qualifizierte sie sich danach auch noch spielend für das Landes- bzw. Bundesfinale an der Johannes Kepler Universität in Linz.

Das Finale fand zwar bereits am 5. Mai statt, die Ergebnisse wurden aber erst jetzt veröffentlicht. Das Ergebnis: Laura Luger ist Landessiegerin ihres Jahrgangs und darf über den zweiten Platz auf Bundesebene jubeln. Neben einer Urkunde gab es für die Spitzenmathematikerin bei der Schulversammlung zum Schulschluss auch ein kleines Preisgeld. Als erste Gratulanten stellten sich ihre beiden Mathematik-Lehrer Roland Tober und Karl Hahn ein.

