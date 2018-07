Einer, der im Kultur-Orchester auf jedes Instrument achtet

JULBACH. Der St. Anna-Kulturpreis geht in diesem Jahr an den bayerischen Kunsthistoriker Adolf Hofstetter

Edda Seidl-Reiter überreichte die Bronze-Skulptur für den St. Anna-Preis an Adolf Hofstetter. Bild: Petra Hanner

Von Julbach im Mühlvierteln nach Julbach in Niederbayern wandert in diesem Jahr der St. Anna-Preis für Kunst und Kultur. Adolf Hofstetter durfte am Samstag die stattliche Bronze-Skulptur aus den Händen von Stifterin Edda Seidl-Reiter in Empfang nehmen.

Der Preisträger ist Sammlungsleiter im Oberhausmuseum Passau und bringt sein Wissen immer wieder auch in regionalern Kulturinitiativen ein, die nicht selten auch grenzüberschreitenden Charakter haben. So geschehen etwa bei der Skulpturenmeile Burghausen-Bayern-Österreich in den Jahren 2013/14. Zudem leistete Hofstetter bei der Erfassung von Kulturgütern in Bayern mit der Erstellung einer Datenbank wichtige Grundlagenarbeit. Laudator Ludger Drost bezeichnete Adolf Hofstetter als einen, der bevorzugt dort in Erscheinung tritt, wo „Kunst auf ihren Adressaten trifft. Er leistet Kulturarbeit auch gegen Widerstände.“ Die Tätigkeit Hofstetters im Passauer Oberhausmuseum verglich Drost mit jener eines Orchesterleiters: „Er hat jede Position schon einmal besetzt: Vom einfachen Orchestermitglied über den Solisten bis hin zum Dirigenten. Dieses Kulturorchester dirigiert er nun mit ganzer Leidenschaft.“

Die Verleihung des St. Anna-Preises bezeichnete Hofstetter beim Festakt am Samstag im Gasthaus Annabründl als großes Zeichen der Verbundenheit mit der Familie Reiter, die ihrerseits im bayerisch-oberösterreichischen Grenzraum wertvolle kulturelle Akzente gesetzt habe.

