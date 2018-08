Eine schrecklich nette Ortsmeisterschaft

MÜNZBACH. Eine erfolgreiche Titelverteidigung bei Faustball-Ortsmeisterschaft gelang der Herrenmannschaft „Oba heit amoi foi“, während bei den Damen die „Schrecklich nette Familie“ triumphierte.

Obmann Ewald Greisinger, Sektionsleiter Michael Lettner und Bgm. Josef Bindreiter mit den Siegern „Oba heit amoi foi “. Bild: Foto: Union Sektion Faustball

Über ein extrem gut bestücktes Starterfeld mit 26 Hobby-Mannschaften durften sich am Wochenende die Organisatoren der Münzbacher Ortsmeisterschaft im Faustball freuen. Bei bei wunderbarem Sommerwetter kämpften Frauen- und Herrenteams um die Ortsmeisterkronen im Faustball. Bei den Herren kamen von den 17 gestarteten Teams acht in die KO-Runde: Die Viertelfinal-Hürde passierten neben den Titelverteidigern „Oba heit amoi foi“ auch „MüBrasil“, die Wimmler und „Flying Heros“. Im Halbfinale gab es dann sehenswerte Partien um den Finaleinzug.Teilweise - wie so oft an diesem spannenden Tag - wurden die Spiele nur mit einem Punkt Unterschied gewonnen. Im Finale setze sich schließlich in drei Sätzen „Oba heit amoi foi durch“. Somit hat das Team seinen Titel aus dem Vorjahr sensationell verteidigt. Auf den Rängen folgen die Flying Heros und die Wimmler.

Bei den Damen wurde das Halbfinale von der „Schrecklich netten Familie“, „Chaos am Feld“, „Fetzngaudi“ und „Old Schmatterhand“ bestritten. Großartiger Faustballsport wurde auch hier geboten. Den Titel eroberte schließlich die „Schrecklich nette Familie“, die sich im Endspiel gegen Chaos am Feld durchsetzte. Herzliche Gratulation allen Teilnehmern.

