Einbrecher scheiterte an Eingangstür einer Trafik

ALTENFELDEN. Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Täter.

In der Nacht auf Mittwoch, 21. November gegen 2.20 Uhr wollte ein bislang unbekannter Täter in eine Trafik in Altenfelden einbrechen. Der Versuch misslang, da die Eingangstür nicht zu knacken war.

Der versuchte Einbruch wurde von einem Nachbarn aus einer gegenüberliegenden Wohnung beobachtet. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei, jedoch blieb eine sofort eingeleitete Fahndung durch die örtlichen Polizeistreifen bislang erfolglos.

Der Unbekannte flüchtete zu Fuß Richtung Kirchengasse und soll eine kräftige Statur haben und mit schwarzer Kleidung und Haube bekleidet gewesen sein.

Die Polizeiinspektion Neufelden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 4256.

