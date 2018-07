Einbrecher läutete versehentlich Hausbesitzer heraus

KEFERMARKT. Nicht besonders geschickt hat sich ein Einbrecher in der Nacht auf Samstag im Mühlviertel angestellt.

Der Mann dürfte nämlich versehentlich die Hausglocke des Geschäftes, in das er eingebrochen war, betätigt haben, schrieb die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.

Dennoch gelang es dem unbekannten Täter eine Handkasse aufzubrechen und daraus Bargeld zu stehlen. Außerdem räumte er aus den Regalen mehr als 100 Stangen Zigaretten verschiedener Marken aus.

Der Eindringling gelangte in das Lebensmittelgeschäft in Kefermarkt (Bezirk Freistadt), indem er eine Oberlichte aushebelte. Bei der Kletteraktion dürfte der Mann versehentlich an die Klingel gekommen sein.

Mit weißem Kombi geflüchtet

Als der Inhaber des Geschäfts durch das Klingeln zwischen 3:45 und vier Uhr morgens geweckt wurde und Nachschau hielt, sah er einen korpulenten Mann mit Stirnglatze, der gerade auf dem Weg zum Fluchtfahrzeug, einem weißen Kombi mit schwarzen Gepäcksträgern war. Er fuhr damit zur Landesstraße L1474 in Richtung Selker/Gutau weg, so die Polizei in einer Aussendung.

"Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch auch zwei Täter gewesen sein könnten, weil die Oberlichte, die ausgehebelt wurde, doch sehr schmal ist. Ich bezweifle, dass der Einbrecher, den ich gesehen habe, da durchgekommen wäre", sagt das Opfer im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wer Hinweise zum Täter geben kann, der möge sich bei der Polizeiinspektion Freistadt unter der Telefonnummer 059133 4300 melden.

Der Schaden ist jedenfalls durch eine Versicherung gedeckt. Das Opfer überlegt nach dem Vorfall aber, sein Lebensmittelgeschäft künftig besser zu schützen. Welche einbruchssicheren Maßnahmen Sinn machen, will der Lebensmittelhändler und Postpartner mit einem Spezialisten abklären.

Tausende Euro abgehoben

Ein Dieb im Bezirk Braunau erleichterte am Mittwoch sein Opfer ebenfalls um mehrere Tausend Euro, wie die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag bekannt gab. Einer 63-Jährigen war in Mattighofen die Geldtasche samt Bargeld und zwei Bankomatkarten gestohlen worden.

Die Frau dürfte dort die Pin-Codes mit aufbewahrt haben. Nur wenige Stunden später wurden an drei verschiedenen Bankomaten in Mattighofen und Mauerkirchen erhebliche Beträge abgehoben.

