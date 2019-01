Ein vorwitziges Mädchen erobert die Theaterbühnen

NAARN IM MACHLAND. Die Kinderbühne Naarn spielt ab Sonntag "Pippi Langstrumpf".

Hannah Landlinger schlüpft in die Rolle der Pippi Langstrumpf. Bild: Kreuzer

Bärenstark, unerschrocken und immerzu fröhlich: Mit diesen Charakterzügen erobert Pippi Langstrumpf seit Jahrzehnten die Kinderherzen. Das wird in den kommenden Wochen wohl auch im Bezirk Perg der Fall sein, wenn die Kinderbühne Naarn mit einer Theaterfassung des Klassikers von Astrid Lindgren auf Tournee geht. Ob sie nun in der Villa Kunterbunt aufräumt, Kinderheim-Leiterin Fräulein Prysselius in den Wahnsinn treibt, mit den Polizisten Kling und Klang Schabernack treibt oder die Diebe Blom und Donner-Karlsson das Fürchten lehrt: Die Sympathien des Publikums sind Pippi und ihren Freunden Tommi und Annika sicher.

30 Jahre Kindertheater

Mit Pippi Langstrumpf greift Regisseur Werner Luegmayr auf einen Stoff zurück, der in der 30-jährigen Geschichte der Kinderbühne Naarn schon mehrfach volle Häuser garantiert hat. Das sei aber nicht das wesentliche Kriterium für die Stückauswahl gewesen, beteuert der Religionslehrer der NMS Naarn: "Ich orientiere mich vor allem an der Anzahl und den Fähigkeiten der Mädchen und Burschen, die sich an unserer Schule im Herbst für die unverbindliche Übung darstellendes Spiel anmelden." Heuer waren es 13 junge Theatertalente von der ersten bis zur dritten Klasse, die unter Luegmayrs Regie einmal Bühnenluft schnuppern wollten.

In zahlreichen Probenstunden – im Unterricht ebenso wie in der Freizeit – haben sich die jungen Naarnerinnen und Naarner in das Stück eingearbeitet. Auch beim Kulissen-Bau wurde gemeinsam Hand angelegt. Premiere hat das Stück diesen Sonntag, 13. Jänner, um 15 Uhr im Pfarrheim Naarn. Eine Woche später, am 19. Jänner, gastiert man um 14 und 16 Uhr im Pfarrsaal Perg. Weitere Termine sind in Schwertberg (26. Jänner, Volksheim), Saxen (3. Februar, Pfarrheim) und St. Valentin (9. März, Pfarrheim) angesetzt.

