Ein Mühlviertler Neujahrsbaby der besonderen Art

VORDERWEISSENBACH. In der Region „Sterngartl“ im Bezirk Urfahr-Umgebung sagten sechs Standesämter „Ja“ zueinander und arbeiten seit Jahresbeginn in einem gemeinsamen Verband.

Die Verbands-Standesbeamten der sechs Verbandsgemeinden arbeiten seit Jahresbeginn unter einem gemeinsamen organistorischen Dach. Bild: Marktgemeinde Vorderweißenbach

Es ist ein Neujahrsbaby der speziellen Art, das am 1. Jänner im Bezirk Urfahr-Umgebung das Licht der Welt erblickt hat. Seit Jahresbeginn arbeiten nämlich die Gemeinden Hellmonsödt, Oberneukirchen, Reichenthal, Schenkenfelden, Vorderweißenbach und Zwettl a.d. Rodl in dem neu konstituierten „Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Sterngartl“ zusammen.

Am 2. Jänner wurden dazu alle Mitglieder der Verbandsversammlung und sämtliche Standesbeamten der Mitgliedsstandesämter neu angelobt. Alle Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle werden damit künftig zentral und professionell aus einer Hand verwaltet. Für die beteiligten Gemeinden bedeutet dieser Zusammenschluss mehr Effizienz in den Verwaltungsabläufen, verbunden mit Kosteneinsparungen. Den Bürgerinnen und Bürger steht damit ein rasches und professionelles Dienstleistungsangebot nach dem Motto „Alles aus einer Hand“ zur Verfügung.

Wirklich neu ist bei dieser Kooperation, dass sämtliche Standesamtsfälle der sechs Verbandsgemeinden in Zukunft mit dem neuen Verbandssitz-Standesamt in Vorderweißenbach abzuwickeln sind. Das betrifft beispielsweise die Anmeldung von Neugeborenen oder auch den Kontakt nach Sterbefällen. Die erforderlichen Dokumente können entweder elektronisch oder persönlich an die Geschäftsstelle in Vorderweißenbach übermittelt werden und sind nach Erledigung des Standesfalls - bei Vorlage von Originaldokumenten – auch dort wieder abzuholen.

Für alle Einwohner der sechs Verbandsgemeinden, die eine Ehe eingehen möchten, gibt es aber unverändert die Möglichkeit, im eigenen Heimatort zu heiraten. Dazu können wie bisher Termine mit den Gemeindeämtern vor Ort vereinbart werden. Mit dieser Kooperation beschreitet der Verband im Bezirk Urfahr-Umgebung neue Wege in Sachen gemeindeübergreifender Zusammenarbeit.

