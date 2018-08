Ein Kleintransport voller Futter für die Tierrettung

PERG. Mehr als 300 Kilo Tiernahrung kamen bei einer Spenden-Aktion des Rings Freiheitlicher Jugend zusammen.

RFJ-Landesobmann Michael Raml, Barbara Schneckenreither, Sascha Grünsteidl, Willy Schnebel, LAbg. Alexander Nerat, Thomas Hofko Bild: lebe

Die Freude war Willy Schnebel, Obmann der Tierrettung Oberösterreich, ins Gesicht geschrieben, als er am Montagnachmittag im FP-Bezirksbüro das Ergebnis einer ungewöhnlichen Spendenaktion in Empfang nehmen durfte. Den gesamten Juli hindurch hatte der Ring Freiheitlicher Jugend des Bezirks Perg Tierfutter-Spenden gesammelt. 308 Kilogramm wurden nun an die Tierrettung überreicht. „Dieses Futter erleichtert unsere Arbeit ungemein. Die Aktion war wirklich großartig“, sagt Schnebel.

Gesammelt wurde vor den Unimärkten Langenstein und Saxen, dem Strasser Markt in Naarn sowie dem Futterhaus in Perg. Dort spendierte der Chef persönlich am letzten Tag der Aktion noch fast eine gesamte Tonne voll mit Futter. Auch Pergs FP-Stadtrat Andreas Gierer, das Gasthaus „Zur Jaunitz“ in Freistadt sowie die FP-Ortsgruppen Freistadt, Windhaag und Lasberg hatten sich mit größeren Einzelspenden eingestellt. „Wir haben mit etwa 200 Kilogramm an Futterspenden gerechnet. Dass es jetzt um die Hälfte mehr geworden ist, freut uns ungemein“, sagen die RFJ-Bezirksobleute Sascha Grünsteidl und Barbara Schneckenreither. Gemeinsam mit RFJ-Landesobmann Michael Raml sowie Bezirksobmann Alexander Nerat packten die beiden auch mit an, um die gesammelten Futtersäcke in den Transporter der Tierrettung einzuladen.

