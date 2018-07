Ein Bankerl mit Sonnenschirm für die Gartenschau

ST. MARTIN IM MÜHLKREIS. Zwei Bänke hat der Künstler Gottfried Derndorfer als Wegweiser zur Landesgartenschau gestaltet, die im kommenden Jahr in Aigen-Schlägl unter dem Motto "Bio Garten Eden" ausgetragen wird.

Gottfried Derndorfer, Wolfgang Schirz Bild: Marktgemeinde St. Martin

Eine dieser Künstler-Bänke ziert nun die Blühwiese bei der St. Martiner Ortseinfahrt, die zweite lädt auf dem Marktplatz zum Verweilen ein. Derndorfer nahm bei der Gestaltung Anleihen beim Namenspatron der Gemeinde, dem heiligen Martin. Dieser findet sich nicht nur bildlich auf den Glasmosaik-Steinen der Sitzfläche, sondern auch symbolisch im großem Schirm über der Bank, der die Sitzenden quasi beschützt.

Die St. Martiner sind nun aufgerufen, Freundschaftsbänder am Rahmen der Bank anzubringen, die dann fröhlich im Wind flattern. Darüber hinaus sollen an den Seiten ausgediente Regenschirme befestigt werden: Sie sollen auch in schwierigen Zeiten – also bei Wind und Regen – die Menschen gut beschützen.

