Ein Abend der Lebensfreude und Inklusion

PERG. Der Ball der Lebenshilfe Oberösterreich wird alle zwei Jahre veranstaltet. Ohne Barrieren begegneten sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.

Im Veranstaltungszentrum „Die Turnhalle“ erlebten Menschen mit und ohne Behinderung eine glanzvolle Ballnacht. Bild: Lebenshilfe Oberösterreich

Lebensfreude und Inklusion prägten am Freitag den Ball der Lebenshilfe in der Turnhalle Perg. Gleich nachdem rund 40 Klienten und Mitarbeiter der Lebenshilfe in Grein und Perg den Ball mit einem durch Hans Leonhartsberger einstudierten Tanz eröffnet hatten, wurde die Tanzfläche gestürmt. Zur schwungvollen Livemusik der Condors, die wieder unentgeltlich auf der Bühne standen, wurde ausgelassen und ausgiebig getanzt. Die Linedance-Gruppe aus Windhaag unter der Leitung von Erna Kunz hatte eine Showeinlage vorbereitet und lud im Anschluss alle Gäste zum Mitmachen ein.

Der feierliche Anlass wurde auch genutzt, um Werner Riel, den Leiter der Werkstätte Perg, zu verabschieden. Er zieht sich aus der Führungsposition zurück und Michael Fröschl, Obmann der Arbeitsgruppe Perg, bedankte sich im Namen aller Angehörigen für sein Wirken. Bürgermeister Anton Froschauer, der als Schlagzeuger der Condors auf der Bühne stand, wurde mit einem Herz-Anstecker der Lebenshilfe bedacht – mit der Bitte in seinem neuen Amt als Bundesrat soziale Anliegen auch nach Wien zu tragen. Froschauer wiederum beschenkte die Werkstätte Perg mit einem Tablet, das zur Unterstützen Kommunikation genutzt werden wird.

Ein Ball für Jedermann

Die barrierefreie ÖTB-Turnhalle in Perg bot den geeigneten Rahmen für einen Gästemix von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung – aus der Lebenshilfe, aber auch von umliegenden Trägern – sowie von Angehörigen, Freunden und Bekannten. „Diese inklusive Gesellschaft hat zu einer besonderen Atmosphäre beigetragen. Unser Ball ist rundherum perfekt verlaufen und es hat vor allem ‚gemenschelt‘“, freut sich Walter Edtbauer, Leiter der Werkstätte Grein. Klienten der Lebenshilfe hatten auch im Ballkommitee mitgewirkt und den Ball mitgestaltet, die Klienten Thomas Loidl und Christian Leonhardsberger führten als Moderatoren durch den Ball und sorgte dafür, dass der Abend von Inklusion und Menschlichkeit geprägt war.

