"Donauball" Mauthausen sprengt alle Erwartungen

MAUTHAUSEN. OÖN verlosen zwei Ballkarten mit Gala-Menü.

Für die Ballbesucher wurden spezielle Tanzschul-Kurse organisiert. Bild: FF Haid

Einen enormen Ansturm verzeichnen die Organisatoren der Feuerwehr Haid für ihren ersten "Donauball", der am Samstag, 3. November (19 Uhr), im Donausaal Mauthausen veranstaltet wird. Sämtliche Tische und auch die dazu angebotenen Gala-Menüs sind bereits seit Wochen ausgebucht und auch die noch verbleibenden Stehplatz-Karten gehen mittlerweile zur Neige. "Das Interesse hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Jetzt freuen wir uns auf eine glanzvolle Ballnacht", sagt Klaus Kurz vom Ballkomitee der FF Haid.

Voll eingeschlagen hat auch das Angebot, mit dem Kauf einer Eintrittskarte vier Tanzkurs-Abende gratis besuchen zu dürfen. "Wir hatten bei diesen Abenden 40 Paare dabei. Tanzlehrer Wolfgang Dietachmayr hatte mit so einem Andrang gar nicht gerechnet. Aber die Stimmung war jedes Mal hervorragend und an jedem Tanzabend ist wirklich etwas weiter gegangen", sagt Feuerwehr-Mitglied Herbert Thallner, selbst ein begeisterter Tänzer. Wer noch die Chance auf einen Tanzschul-Abend nutzen möchte: Am Dienstag, 30. Oktober, wird ab 19 Uhr im Donausaal der Disco-Fox einstudiert.

Ballnacht mit den OÖN erleben

Wer bisher keine Karten mehr ergattern konnte, hat die Chance, bei einem Gewinnspiel der OÖNachrichten den Donauball mit Begleitung erleben zu dürfen – und zwar am Tisch der Wimmer-Medien-Gruppe. Im Preis inbegriffen ist außerdem ein Drei-Gänge-Dinner, zubereitet vom Team des Weindlhofs. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist noch bis 29. Oktober unter www.nachrichten.at/gewinnspiele möglich.

