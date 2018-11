Die kleinen Prinzen auf der großen Bühne

TRAGWEIN. Wenn die Theatergruppe Tragwein zum Kindertheater aufruft, dann ist der Andrang groß.

32 Kinder und Jugendliche spielen in Tragwein "Der kleine Prinz" Bild: (theater tragwein)

Nicht nur beim Publikum. Vor allem auch bei den Darstellern. Nicht weniger als 32 Kinder und Jugendliche haben sich für die aktuelle Theaterproduktion – "Der kleine Prinz" – gemeldet. Eigentlich viel zu viel für das Stück.

Ein Stück, zwei Ensembles

"Weil das Interesse wieder gar so enorm war, haben wir uns kurzerhand dafür entschieden, mit zwei Gruppen zu arbeiten", sagt die Obfrau der Theatergruppe Tragwein, Julia Kühhas. Sprich: 16 Kinder haben mit ihr das Stück einstudiert und 16 Kinder mit Bernhard Mühlbachler. So ist an den kommenden beiden Wochenenden zwar ein und dasselbe Stück zu sehen, jedoch in zwei verschiedenen Inszenierungen. Die Handlung ist aber immer dieselbe: Im Märchen von Antoine de Saint-Exupéry reist der kleine Prinz von Planet zu Planet, von Mensch zu Mensch und von Situation zu Situation und will lernen, die Welt der Erwachsenen zu verstehen und einen Sinn in ihrem Handeln zu finden.

Nach "Die kleine Hexe", "Der Zauberer von OZ" und "Peter Pan" ist dies bereits die vierte Kindertheaterproduktion der Theatergruppe Tragwein.

Termine: 24. und 30. November (18 Uhr) sowie 25. November und 2. Dezember (16 Uhr), Kulturtreff "Bad". Kartenreservierung unter theatergruppe-tragwein.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema