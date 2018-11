Die Jagd im Mühlviertel wird immer weiblicher

Die lieben Jäger/Innen.

Ohne die würde unsere schöne Welt nur so von Bären wimmeln.



Solange es keine Querschläger gibt, macht die Jagd jenen dunkel Spaß, die gerne Blut sehen und riechen.

Vielleicht sind manche dieser Jäger/Innen durch Dracula infinziert, wie es in Märchen heißt.



Ein Bekannter leistet sich auch den Luxus als Jagtpächter und hat sich damit eine ganz schöne sehr aktive Beschäftigung, für die er kräftig zahlt, geschaffen.



Aber die Meisten meiner Bekannten, die Jagen sind Schürzenjäger oder HosenjägerInnen.



Und wie man so schön sagt, Alle sind Helden.



Von der Zeitung kennt man noch die Provisionsabfang Jäger, das sind quasi Wilderer, die aber für unsere Gerichte mangels Jagdausbildung vielfach im Dunkeln liegen.



Allen Jagdarten gemeinsam ist, das irgendwer ausgeblutet wird und das Opfer ausgeweidet genüsslich verzehrt wird.



Guten Appetit und Mahlzeit.



Ganz vergessen hätte ich fast, wer stilvoll jagen will, der braucht eine scharfe Büchse.