Die Emanzipation der "Waschmänner"

ENGERWITZDORF. Die "Waschmänner" Flo und Wisch gastieren "Im Schöffl" in Engerwitzdorf.

Humorvolles Duo Bild: Müller

Lachend in das neue Jahr rutschen, das kann man heute um 20 Uhr, wenn im Kulturhaus "Im Schöffl" in Engerwitzdorf das Duo Flo und Wisch mit seinem aktuellen Programm auf der Bühne steht. Das stete Wirken der Emanzipation hat über die Jahre hinweg die bis dahin weit verbreitete und gesellschaftlich geschätzte Spezies des "Waschweibes" in eine existenzielle Krise gestürzt und stattdessen eine neue Generation des vermeintlich stärkeren Geschlechtes heranwachsen lassen: Waschmänner! Flo und Wisch sind zwei Prachtexemplare dieser Gattung: auf der Bühne sind die beiden Mitt-Zwanziger die gefeierten Helden, deren Songs nicht nur unter die Haut, sondern auch direkt ins Zwerchfell gehen! Der eine ein flauschiger Hüne, der am Klavier beweist, dass er die Musik mindestens so im Blut hat wie das Cholesterin – der andere ein geistreiches Energiebündel, das mit einem einzigen Blick Frauenherzen zum Schmelzen und Männerseelen zum Fremdschämen bringt. Zu ihren Stärken zählt neben der Verknüpfung von Doppelconference und Wortwitz ihre Musikalität. Zwei Stimmen und ein Klavier sind die Grundausstattung für ihre Programme. Und auch mit dem Blick nach vorne ins Jahr 2019 gerichtet, versprechen die Veranstalter, dass bei Flo und Wisch kein Auge trocken bleiben wird und die Besucher den Jahreswechsel in bester Laune genießen werden.

