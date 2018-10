Die BBS Rohrbach tragen Trauer

ROHRBACH-BERG. Die Lehrkräfte der BBS Rohrbach trauern um ihren ehemaligen Kollegen Klaus Göbl.

Klaus Göbl unterrichtete 24 Jahre kaufmännische Fächer an den BBS Rohrbach. Bild: privat

Klaus Göbl ist nach langer Krankheit im 69. Lebensjahr verstorben. Er hat an den Berufsbildenden Schulen Rohrbach von 1985 bis 2009 viele Schüler in den kaufmännischen Fächern unterrichtet. Dabei konnte er seine langjährige Berufserfahrung aus dem Bankenbereich einbringen und ihnen so die praktische Bedeutung des Erlernten vermitteln.

Auch als Bildungsberater an der HLW/FW und in der Personalvertretung engagierte er sich über viele Jahre. 2009 ging Göbl in Pension, blieb aber seiner ehemaligen Schule immer verbunden und besuchte regelmäßig schulische Veranstaltungen.

