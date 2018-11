Der fesche Adam ist verschollen

Die Verwechslungskomödie „Adam, wo bist du?“ ist ab 9. November im Perger Pfarrsaal zu sehen.

Die Theatergruppe Perg macht sich auf die Suche nach Adam. Bild: Wolfgang Leutgeb

Ein romantisch-amouröses Wochenende mit ihrer Internet-Bekanntschaft Adam freut sich „Best Agerin“ Pia. Bei ihrer Familie – Sohn Sven sowie Schwester Dagmar – kommen diese Pläne jedoch gar nicht gut an: „In Deinem Alter macht man so etwas nicht mehr!“ Und als auch noch Pias Ex-Mann auftaucht, ist die Vorfreude endgültig dahin. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Zuerst fehlt einer von Svens wertvollen Koi-Karpfen im heimischen Teich, dann ist auch noch der fesche Adam wie von der Bildfläche verschwunden. Dafür klopft die Polizei an Pias Tür. Ob es der guten Frau gelingt, all das wieder in Ordnung zu bringen, ist ab übermorgen, Freitag (20 Uhr), in Heidi Mangers Komödie „Adam, wo bist du?“ zu erleben, die von der Theatergruppe Perg im hiesigen Pfarrsaal aufgeführt wird.

Weitere Spieltermine sind am 10., 16., 17., 23. und 24. November. Kartenvorverkauf unter www.perger-theater.at sowie per Telefon: 0677 / 62 19 24 26 (Montag bis Samstag 9.00 - 11.30 Uhr).

