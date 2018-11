Der Weg zur Karriere führt über diese Messe

PERG. 65 Aussteller bei Perger Messe "Beruf & Bildung".

Perger Schulen und Unternehmen freuen sich auf viele Messebesucher. Bild: lebe

Die größte Informationsplattform für Bildung und Beruf im Mühlviertel erwartet die Besucher diesen Freitag und Samstag im Haus der Wirtschaftskammer Perg. 65 Betriebe, Schulen und Organisationen bieten dabei einen vollständigen Überblick über mögliche Bildungs- und Berufslaufbahnen im Bezirk Perg. "Das ist eine Messe der persönlichen Karrierechancen", sagt der Obmann der WKO Perg, Wolfgang Wimmer. "Nirgendwo gibt es ein so großes regionales Angebot wie hier. Jeder Besuch bei einem Aussteller kann das entscheidende Gespräch für die persönliche Zukunft sein."

Ein Trumpf der zweitägigen Messe sei die Möglichkeit, mit Schulen und Ausbildungsbetrieben in direkten Kontakt zu treten, sagt WKO-Bezirksstellenleiter Franz Rummerstorfer: "Das Wichtigste ist: Zeit für Gespräche nehmen. Da tun sich oft ganz neue Möglichkeiten auf, an die man bisher vielleicht noch gar nicht gedacht hat."

Eines jener Unternehmen, die bei der Messe mit einem Stand und Mitarbeitern vor Ort sind, ist die Firma Schöfer. 170 Beschäftigte stellen in Schwertberg hochwertige Spritzgussformen her, die etwa in der Automobilindustrie Verwendung finden. "Unsere 16 Lehrlinge in den Bereichen Metalltechnik und Kunststofftechnik sind eine wichtige Basis für künftige Unternehmenserfolge", sagt Andreas Mayr, der im Betrieb unter anderem für die Lehrlingsausbildung verantwortlich zeichnet. Die Bildungsmesse in Perg nutze man, um Jugendlichen die Faszination dieser Ausbildung näherzubringen.

Berufs- und Bildungsmesse Perg 16. November (14–18 Uhr) 17. November (9–12 Uhr) Wirtschaftskammer Perg

