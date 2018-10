Der Tag, an dem Münzbach über sich hinaus wuchs

MÜNZBACH. Tausende Besucher kamen am Samstag zur zweiten Auflage der Münzbacher Gewerbeschau

Über großen Publikumsandrang durften sich die Ortanisatoren der Münzbacher Gewerbeschau freuen. Bild: lebe

Den Slogan „Wir sind dabei!“ haben sich am Samstag nicht nur 120 Aussteller sondern auch tausende Besucher zu Herzen genommen. Bei Kaiserwetter flanierten sie im Ortszentrum von Stand zu Stand, plauderten mit Unternehmern oder kehrten im Festzelt ein. „Es war einfach ein Wahnsinn. Wir sind völlig überwältigt von der Resonanz und den vielen positiven Rückmeldungen“, sagte gestern Wirtschafftsbund-Obmann Andreas Leitner über den Erfolg der Münzbacher Gewerbeausstellung 2018. Leitner: „Es hat sich gezeigt: Wenn man etwas erreichen will, muss man sich zusammentun und anpacken. Dann wird’s auch was.“

Eine Einschätzung, die auch von den eingeladenen Ehrengeästen geteilt wurden, wie etwa Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Margit Angerlehner: „Ich wusste ehrlichgesagt bisher nicht genau, wo Münzbach ist. Aber jetzt werde ich ganz vielen Menschen davon erzählen, was die Münzbacher mit ihrer Gewerbeschau auf die Beine gestellt haben.“ Auch seitens der Aussteller, die nicht nur aus Münzbach, sondern auch aus angrenzenden Gemeinden gekommen waren, wurden den Veranstaltern verbal Rosen gestreut: „Die sind schwer auf Zack. Hut ab, was hier auf die Beine gestellt wurde“, sagte etwa Wolfgang Lettner, Installations-Unternehmer aus Perg.

Beeindruckend war auf dem Ausstellungsgelände, das sich beinah über das gesamte Ortszentrum erstreckte, auch die Kreativität, die die Aussteller an den Tag legten: Sie begnügten sich nicht damit, sich im Messestand auf Besucher zu warten, sondern zeigten anhand praktischer Beispiele, was ihre Betriebe im Alltag leisten. So etwa Transprtunternehmer Hannes Wenigwieser, der ein Bagger-Geschicklichkeitsfahren auf die Beine gestellt hatte oder die Tankstelle Kaindl aus Baumgartenberg, die recht unterhaltsam zeigte, wohin in der Region sie ihre Treibstoffe ausliefert.

Das alles sei kein Zufall gewesen, verrät Andreas Leitner: „Unser Zugang war, dass die Aussteller nicht nur ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen, sondern sich auch als attraktive Arbeitgeber präsentieren. Denn es gibt kaum einen Betrieb in der Region, der nicht dringend Fachkräfte sucht.“ Deshalb wurden beim Eröffnungs-Festakt auch einige besonders erfolgreiche Lehrlinge auf die Bühne geholt und geehrt, die sich bei Landes- und Bundesbewerben im Spitzenfeld platzieren konnten: Daniel Brandstätter (Windhaag/Perg) sowie Mathias und David Kapplmüller (Schwertberg) von der Perger Baufirma Krückl, Simon Reiter (St. Thomas am Blasenstein) von der Haustechnik-Firma Forstenlechner sowie Jakob Reiter (Pregarten) von der Baufirma Hentschläger.

Ein Unterhaltungs- und Kinderprogramm rundeten die Ausstellung ab. Kein Wunder, dass angesichts der vielen positiven Rückmeldungen eine Rückkehr der Gewerbeschau im Jahr 2020 so gut wie fix ist.

