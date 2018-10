Der Nordwaldkammweg und die Senioren

WINDHAAG BEI FREISTADT. Zu einem Vortrag mit dem Titel „Weitwandern für Senioren“ luden kürzlich das Green Belt Center und der Österreichische Alpenverein (AV) nach Windhaag.

Wegewart Gerd Simon und Bürgermeister Erich Traxler eröffneten die Ausstellung. Bild: Graser

Wandern über längere Distanzen ist keine Frage des Alters. Das unterstricht der Obmann der AV-Sektion, Gerd Simon, bei einer Multimediashow mit Beispielen aus mehreren Ländern. Beginnend vom Nordwaldkammweg in Österreich über die Niedere Tatra in der Slowakei, den Tamuntana-Weg auf Mallorca, dem Weitwanderweg rund um die kanarische Insel La Gomera und einem längeren Pfad auf Korsika bis hin zur Annapurnarunde in Nepal gab Simon Ratschläge für das Weitwandern: Gepäck, Transport, Übernachtung, Medikamenteneinsatz, Handy-Verwendung und Rettungsmaßnahmen sind Dinge, die sorgfältig geplant werden müssen.

Gerd Simon ist Wegewart des AV für Oberösterreich, Tourenführer und Alpin-Redakteur. Zuletzt brachte er einen neuen Nordwaldkammweg-Führer heraus, der vor allem ältere Menschen zu weiteren Wanderungen in der Natur motivieren möchte. Aus diesem Grund eröffnete Simon gemeinsam mit Windhaags Bürgermeister Erich Traxler im Green Belt Center die Dauerausstellung „Der Nordwaldkammweg“. Infos und Öffnungszeiten: www.greenbeltcenter.eu

