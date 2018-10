„Den Schwarzen eins auf die Mütze geben“

ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Außerordentliche Bezirkskonferenz wählte Bgm. Erich Wahl zum neuen Perger SP-Bezirksparteivorsitzenden.

Von links: Der neue Bezirksparteichef Bgm. Erich Wahl mit seinem Vorgänger Bgm. Thomas Punkenhofer, Landesvorsitzender LR Birgit Gerstorfer, NR-Abg. Sabine Schatz und GVV-Vorsitzenden Bgm. Christian Aufreiter. Bild: lebe

Um die Nachfolge von Bgm. Thomas Punkenhofer an der Spitze der Bezirksparteiorganisation zu klären, traf sich die SPÖ des Bezirks Perg am Montagabend zu einer außerordentlichen Bezirkskonferenz in St. Georgen an der Gusen. Punkenhofer legte seinen Parteivorsitz – wie berichtet – ebenso wie sein Landtagsmandat aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung. Er möchte sich künftig ganz auf seine Aufgaben als Bürgermeister von Mauthausen konzentrieren.

Mit 95 Prozent der Delegierten-Stimmen wurde der St. Georgener Bürgermeister Erich Wahl zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Als seine Stellvertreter agieren NR-Abg. Sabine Schatz (Ried in der Riedmark), Gertraud Jahn (Mauthausen) Stefan Göbl (Grein) sowie der bisherige Vorsitzende Thomas Punkenhofer.

Im Beisein von Landesparteichefin Birgit Gerstorfer und AK-Präsident Johann Kalliauer umriss der neue Vorsitzende Wahl die Eckpfeiler seiner politischen Arbeit. „Wir als Sozialdemokraten müssen einstehen für die Menschen, die es sich nicht richten können, weil sie eine Million steuerfrei geerbt haben. Wir sind da für jene, die jeden Morgen zur Arbeit fahren, für Alleinerziehende, die sich am Monatsende Sorgen machen müssen, ob sie sich beim Bäcker noch Brot für ihre Kinder leisten können und für Menschen, die sich eine menschenwürdige Pflege verdient haben.“ Diese Glaubwürdigkeit als SPÖ gelte es, geeint nach außen zu vertreten. Deshalb appelliere er an alle Parteimitglieder, zusammen zu stehen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.

Um sich für die Zukunft in den Gemeinden personell zu verstärken, wird im Bezirk Perg die politische Ausbildungsschiene „Die jungen Wilden“ auf den Weg gebracht. Generell soll die Kooperation zwischen den Ortsgruppen verstärkte Aufmerksamkeit erhalten. Die Gemeinden stärken will auch Christian Aufreiter: Der Langensteiner Bürgermeister tritt die Nachfolge von Erich Wahl als Vorsitzender des Gemeindevertreter-Verbandes im Bezirk an. Er wurde mit 99 Prozent Zustimmung in diese Funktion gewählt und machte in seiner Antrittsrede klar, worauf es in den kommenden Jahren für die SP ankomme: „Wir werden uns so aufstellen, dass wir bei der nächsten Wahl in drei Jahren den Schwarzen so richtig eins auf die Mütze geben.“

Bereits für die Wahlgänge im kommenden Jahr – der Arbeiterkammer-Wahl und der EU-Wahl – wolle man alles dafür tun, um beim Ergebnis ein „Plus“ zu erreichen und sich als Gegenentwurf zur schwarz-blauen Mehrheit auf Bundes- und Landesebene zu positionieren.

