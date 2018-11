Das erwartet die Wanderer am neuen Mühlviertler Pilgerweg

ROHRBACH. Der neue Pilgerweg im oberen Mühlviertel führt durch das steinreiche Granitland und soll im Frühjahr 2019 eröffnet werden.

Auf steinigen Pfaden durchs Mühlviertel Bild: fellhofer

Erholung finden in der Weite der sanft hügeligen Landschaft zwischen Steinerner Mühl, Großer Mühl und Pesenbach: Ein neuer Pilgerweg soll ab dem Frühjahr 2019 Wanderer ins obere Mühlviertel locken.

Das Projekt des Vereins Mühlviertler Granitland, das von der Leader Region gefördert wird, wurde am Freitag präsentiert. Es soll den süd-östlichen Teil des Bezirks Rohrbach für den sanften Tourismus erschließen.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 120.000 Euro. Das Regionalentwicklungsprogramm LEADER übernimmt 60 Prozent der kosten, 30 Prozent werden von touristischer Seite beigesteuert, die restlichen 20 Prozent teilen sich die zehn beteiligten Gemeinden.

90 Kilometer in drei bis vier Tagen

Ab dem Ausgangspunkt in St Martin ist der 90 Kilometer lange Rundweg durch zehn Gemeinden in drei bis vier Tagesetappen zu bewältigen. Er führt von St. Martin über Kleinzell, Neufelden, St. Ulrich, St. Peter, Auberg, Haslach, Helfenberg, St. Johann und Niederwaldkirchen wieder zurück nach St. Martin. In der Gemeinde soll ein steinernes Pilgermonument errichtet werden, das bei der Eröffnung 2019 enthüllt wird.

Mystische Kraft- und Aussichtsplätze über den Granit-Urgestein sowie Kirchlein und Marterl aus Stein säumen den Pfad. Neben dem Naturerlebnis erwartet die Wanderer ein Einblick in die einen Granitsteinbruch, einen Granitlehrpfad und ein die Erlebniswelt Granitarena. Auch auf kulinarische Höhepunkt, von legendären Dorfwirtshaus bis zum Drei-Hauben-Restaurant, müssen die Pilger nicht verzichten.

