Das Oldtimer-Treffen mit Mühlviertler Herzlichkeit

MÖNCHDORF. Der Oldtimerverein Mönchdorf organisiert am Samstag sein 30. Treffen sehenswerter Oldtimerfahrzeuge.

Das Mönchdorfer Oldtimertreffen feiert am Samstag seinen 30. Geburtstag. Bild: privat

Wenn sich übermorgen, Samstag, edle Oldtimer-Autos im Ortszentrum aufstellen, dann steht dieses Treffen unter einem besonderen Stern: Es ist nämlich bereits das 30. Oldtimertreffen das der Oldtimerverein Mönchdorf (Gemeinde Königswiesen) veranstaltet.

Jedes Jahr am ersten Samstag im August ist Mönchdorf Zentrum der Oberösterreichischen Oldtimer-Szene. Vor allem das familiäre Flair der Veranstaltung zeichnet das Mönchdorfer Treffen aus. Da bildet auch das diesjährige Jubiläumstreffen keine Ausnahme.

Alle Besitzer von Autos, Motorrädern, Mopeds, Beiwagengespannen und Dreirädern bis Baujahr 1985 können daran teilnehmen. Die Anmeldung ist am Veranstaltungstag ab 7 Uhr im Startbüro in Mönchdorf möglich. Die Fahrerbesprechung ist für 9 Uhr und die Fahrzeugsegnung für 9.25 Uhr geplant. Um 10.15 Uhr erfolgt der Start zur ersten Etappe.

Geplant ist eine Wertungsfahrt in zwei Etappen. Die Strecke führt von Mönchdorf über Königswiesen, Linden, Harruckstein nach Waldhausen und über die Aumühle, Riedersdorf und Schreineredt zurück nach Mönchdorf. Nach dem Mittagessen geht es über St. Thomas am Blasenstein nach Pierbach zur Kaffeepause. Wieder zurück in Mönchdorf findet um 16 Uhr die Siegerehrung statt. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und ein Erinnerungsgeschenk.

Infos: www.ovm-moenchdorf.at oder Andreas Brandstetter 0664/2058301.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema