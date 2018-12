Cyber-Kriminelle knöpften Mühlviertlerin tausende Euro ab

BEZIRK ROHRBACH. Online-Betrügern ist eine 49-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach auf den Leim gegangen. Die Frau verriet den Kriminellen ihre Bankdaten und verlor tausende Euro.

Es war am Freitag zu Mittag, als das Festnetztelefon der 49-Jährigen klingelte. Als die Mühlviertlerin abhob, erklärte ihr ein Mann, er sei Mitarbeiter eines Softwarekonzerns und machte ihr weis, ihr Computer sei gehackt worden. Das Telefongespräch wurde vorwiegend in englischer Sprache geführt, zur besseren Verständigung wurde ein Übersetzungsprogramm verwendet, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Dem Täter gelang es, die Frau zur Installation eines sogenannten Fernwartungsprogrammes zu überreden. Damit konnte der Unbekannte die Kontrolle über den PC der 49-Jährigen übernehmen und hatte praktisch uneingeschränkten Zugang zu allen Daten.

Am Telefon entlockte der Betrüger der Mühlviertlerin auch noch die Zugangsdaten ihres Onlinebanking-Accounts und mehr als 60 "TANs", mit denen er gleichzeitig ebenso viele Überweisungen von ihrem Konto tätigte. Es entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um besondere Vorsicht bei solchen Anrufen.

